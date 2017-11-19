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جيدو / الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار: الجزائريان رباحي والزين يتوجان بالذهب

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 09:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

 

داكار - احرز الجزائريان سليم رباحي (-60 كلغ) و وائل الزين (-66 كلغ) الميدالية الذهبية يوم السبت, في الدورة الإفريقية المفتوحة بداكار (16-17 نوفمبر), بينما اكتفت مواطنتهما يمينة حلاطة بالفضية, إثر خسارتها لنهائي فئة -57 كلغ.

فعند الرجال, أطاح المصارع رباحي لفئة -60 كلغ, أثناء المقابلة النهائية بنظيره السنغالي عبدولاي سي الاسان, لينال الميدالية الذهبية. كما تفوق مواطنه وائل الزين, في نهائي فئة -66 كلغ, أمام البريطاني غريغ فاري, ليتوج بالميدالية الذهبية الثانية في رصيد الجزائر.

ولدى السيدات, انهزمت الدولية الجزائرية, يمينة حلاطة, في اللقاء النهائي على يد الإيطالية مارتينا لو غيوديش, لتكتفي بالميدالية الفضية لدورة داكار.

بالمقابل, عجزت باقي العناصر الجزائرية على بلوغ منصة التتويج, حيث خرجت هاجر ميسيرم (-48 كلغ) و فايزة عيساهين (-52 كلغ), على يد الموريسية بريسيلا موراند و الروسية اولغا غاغارينا, تواليا, في حين أقصيت ريان موجد (-48 كلغ) من الدور الثاني أمام المغربية عزيزة شكير.

وخلال الدور نصف النهائي, أقصيت المصارعة مريم موسى (-52 كلغ), ضد الغينية تاسيانا سيزار, وهو نفس المصير الذي عرفته زميلتها أمينة بلقاضي (-63 كلغ) أمام الإيطالية ناديا سيميولي.

وسيشهد اليوم الثاني من المنافسة دخول سبعة مصارعين جزائريين غمار المنافسة غدا الأحد, وبتعلق الأمر بكل من : عماد الدين شروق (أقل من 81 كلغ), عبد الرحمان بن عمادي (أقل من 90 كلغ), إلياس بويعقوب (أقل من 100 كلغ), محمد سفيان بلعكرة  (أكثر من 100 كلغ) و محمد المهدي ليلي (أكثر من 100 كلغ), فضلا عن كوثر وعلال (-78 كلغ) و صونية عسلة (+78 كلغ) عند السيدات.

وحسب المنظمين, تعرف دورة داكار المفتوحة, مشاركة 124 مصارع من بينهم 61 مصارعة يمثلون 32 بلدا .

و تأتي السنغال في مقدمة المشاركين ب 26 مصارعا (15 رجال و 11 سيدات) فيما حضرت عدة بلدان أوروبية و جنوب أمريكية في هذه الدورة منها إيطاليا, البرتغال, روسيا, سلوفينيا, إيرلندا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأرجنتين و الأوروغواي.

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جيدو / الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار: الجزائريان رباحي والزين يتوجان بالذهب
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 09:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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