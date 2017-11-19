بطولة الرابطة المحترفة الأولى /تسوية الرزنامة/: شبيبة الساورة – مولودية وهران /1-1/

الجزائر - تعادلت شبيبة الساورة أمام الضيف مولودية وهران 1-1 (الشوط الأول:1-1), بملعب 20 اوت ببشار في اطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عبر رأسية اللاعب سنوسي في الدقيقة ال29, قبل أن يتمكن أصحاب الديار من تعديل الكفة عبر اللاعب حامية في الدقيقة ال42.

نتيجة التعادل تضع الفريقان في المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة.

وفي وقت سابق من نهار اليوم, تغلب فريق شباب بلوزداد على اولمبي الشلف 1-0 الشوط الاول (0-0) بملعب 20 اوت بالجزائر العاصمة. سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب امير سعيود في الدقيقة 67 لشباب بلوزداد.

و بفضل هذا الفوز ينفرد فريق شباب بلوزداد مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 23 نقطة و بمباراة زائدة عن مطارده مولودية الجزائر التي تستقبل يوم غد الاحد اهلي برج بوعريريج لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة. و في المقابل يبقى فريق اولمبي الشلف في المركز الرابع عشر بمجموع 8 نقاط.

السبت 16 نوفمبر 2019:

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف 1-0

شبيبة الساورة - مولودية وهران 1-1

الأحد 17 نوفمبر 2019:

ملعب عمر حمادي: مولودية الجزائر - أهلي برج بوعريريج (45ر18)

لعبت من قبل :

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف -

اتحاد بسكرة 2-0

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

للبرمجة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 23 10 مولودية الجزائر 20 9 مولودية وهران 17 10

--. شبيبة الساورة 17 10

شبيبة القبائل 16 10 شباب قسنطينة 15 10 اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

أهلي برج بوعريريج 12 9 نصر حسين داي 11 10 اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

اتحاد بسكرة 9 10 أولمبي الشلف 8 10

--. نجم مقرة 8 10