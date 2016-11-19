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جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار: الجزائر حاضرة ب18 مصارعا في السنغال

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار: الجزائر حاضرة ب18 مصارعا في السنغال أرشيف

دكار - سيمثل خمسة عشر مصارعا من بينهم 8 مصارعات، الجزائر في الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار المقرر يومي 16 و 17 نوفمبر  الجاري بداكار.

لدى الرجال، اختارت الهيئة الاتحادية كلا من سليم رباحي (أقب من 60 كلغ)، وائل الزين (أقل من 66 كلغ)، عماد الدين شروق (أقل من 81 كلغ)، عبد الرحمن بن عمادي (أقل من 90 كلغ)، الياس بويعقوب (أقل من 100 كلغ)، محمد سفيان بلعكرة  (أكثر من 100 كلغ) و محمد المهدي ليلي (أكثر من 100 كلغ).   

عند السيدات، ستدافع عن الألوان الوطنية كل من مسرم هاجر (أقل من 48 كلغ)، ريلن موجد (أقل من 48 كلغ)، مريم موسى (أقل من 52 كلغ)، فائزة أيساحين (أقل من 52 كلغ)، يمينة حلاطة (أقل من 57 كلغ)، بلقاضي أمينة (أقل من 63 كلغ)، كوثر وعلال (- 78 كلغ) و صونية عسلة (أكثر من 78 كلغ).

وحسب المنظمين، ستعرف دورة دكار المفتوحة مشاركة 124 مصارع من بينهم 61 مصارعة يمثلون 32 بلدا.

وتأتي السنغال في مقدمة المشاركين ب 26 مصارعا (15 رجال و 11 سيدات) فيما حضرت عدة بلدان أوروبية و جنوب أمريكية في هذه الدورة منها إيطاليا، البرتغال، روسيا، سلوفينيا، إيرلندا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين والأوروغواي.

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جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة-2019 بداكار: الجزائر حاضرة ب18 مصارعا في السنغال
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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