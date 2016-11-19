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كاس امم افريقيا- 2021 (تصفيات- المجموعة الثامنة): بوتسوانا-الجزائر: وصول الخضر الى غابورون  

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

غابورون - وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم امسية الجمعة الى غابورون، تحسبا للمباراة امام نظيره البوتسواني يوم الاثنين المقبل، لحساب الجولة الثانية ( المجموعة الثامنة)، من تصفيات كاس امم افريقيا-2021 بالكاميرون.

والتحق الخضر بقيادة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، خير الدين زطشي بمقر إقامتهم، بفندق غاردن- هيلتون حيث قاموا بالمشي لعشر دقائق وبعض تمارين الاسترجاع  بعد سفرية طويلة ، كما اشارت الهيئة الفديرالية.

ويجري ممثلو الجزائر اليوم السبت حصة للعلاج والاسترجاع ، فيما ستبرمج حصة فيديو ، قبل الشروع في التدريبات المقررة بعد الظهر.

من جهته، ابدى الناخب الوطني، جمال بلماضي قلقه ، للوضعية التي تتواجد عليها ارضية ميدان غابورون ، وهوما سيؤثر على طريقة لعبالمنتخب الوطني"، حسب الفاف.

وسافر زملاء رياض محرز امس الجمعة الى غابورون على متن طائرة خاصة، في غياب قائد الفريق ، رياض محرز  "لاسباب شخصية"،حسب المدرب الوطني ، جمال بلماضي.

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كاس امم افريقيا- 2021 (تصفيات- المجموعة الثامنة): بوتسوانا-الجزائر: وصول الخضر الى غابورون  
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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