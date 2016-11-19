دراجات: تأهل ثلاثة جزائريين إلى أولمبياد طوكيو-2020

وأكد الاتحاد العالمي للدراجات ، تأهل هؤلاء الدراجين، في مراسلة وجّهها الى الاتحادية الجزائرية للاختصاص، حسبما أوضحه نفس المصدر.
وفي الترتيب العالمي للبلدان المصنّفة ، تحتل الجزائر المركز ال29 بمجموع 33ر 2019 نقطة حيث تعتبر البلد الافريقي الثالث المتأهل ، بعد جنوب افريقيا ( ال17 ب67ر 3497 نقطة) وإيريتيريا ال25- 5ر 2570).
للتذكير، فان الدراجات، هي الاختصاص الرياضي الاول الذي افتك ورقة مؤهلة الى اولمبياد طوكيو- 2020 ، بفضل الميدالية الفضية التي نالها عز الدين لعقاب في البطولة الافريقية على الطريق بإثيوبيا.