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دراجات: تأهل ثلاثة جزائريين إلى أولمبياد طوكيو-2020

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دراجات: تأهل ثلاثة جزائريين إلى أولمبياد طوكيو-2020

الجزائر - اقتطع ثلاثة دراجين جزائريين، بطاقة التأهل إلى الألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو ، حيث سيشارك اثنان منهما ، في سباق الطريق ودراج واحد في سباق ضد الساعة، حسبما علمت "واج" اليوم السبت من الاتحادية الجزائرية  للدراجات.

وأكد الاتحاد العالمي للدراجات ، تأهل هؤلاء الدراجين، في مراسلة وجّهها الى  الاتحادية الجزائرية للاختصاص، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وفي الترتيب العالمي للبلدان المصنّفة ، تحتل الجزائر المركز ال29 بمجموع 33ر 2019 نقطة  حيث تعتبر البلد الافريقي الثالث المتأهل ، بعد جنوب افريقيا ( ال17 ب67ر 3497 نقطة) وإيريتيريا ال25- 5ر 2570).

للتذكير، فان الدراجات، هي الاختصاص الرياضي الاول الذي افتك ورقة مؤهلة الى اولمبياد طوكيو- 2020 ، بفضل الميدالية الفضية التي نالها عز الدين لعقاب في البطولة الافريقية على الطريق بإثيوبيا.

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دراجات: تأهل ثلاثة جزائريين إلى أولمبياد طوكيو-2020
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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