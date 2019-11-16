العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: عبد القادر كرعي يختتم المشاركة الجزائرية بميدالية فضية

دبي - اختتمت المشاركة الجزائرية في بطولة العالم للمعاقين الجارية بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، بميدالية فضية توج بها العداء عبد القادر كرعي، اليوم الجمعة، في نهائي سباق ال1500 متر ت38.

وأنهى كرعي السباق بتوقيت 4د و04ثا و70ج في المرتبة الثانية، خلف بطل العالم، الكندي رياش ناتي (4د و02ثا و04ج)، بينما حل الأسترالي كينزي ديوون (4د و08ثا و49ج) في المرتبة الثالثة.

ومن جهته، أنهت الجزائرية أسمهان بودجدار منافسة رمي الجلة (ف 33) في المرتبة السادسة بعد رمية حققتها في المحاولة الثانية (6.32 متر).

وبهذا التتويج تنهي الجزائر مشاركتها في الموعد العالمي بمجموع 16 ميدالية ( ذهبيتان، 8 فضيات و 6 برونزيات) في المرتبة ال17 من أصل 63 دولة متوجة و120 مشاركة.

ونشط هذا الموعد التنافسي من قبل اكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات). وشاركت الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات). وكانت النخبة الوطنية تهدف للتتويج ب18 ميدالية ، منها ذهبيتان.

وضمنت الصين إنهاء الموعد العالمي -الذي تختم فعاليته مساء يوم الجمعة- في المرتبة الأولى برصيد ''مؤقت'' ب 25 ذهبية و22 فضية أمام البرازيل (14 ذهب و25 فضية) وانجلترا (13 ذهبية، 9 فضية و6 برونزية).

وتختم المنافسة مساء اليوم الجمعة والتي من الممكن أن تعرف تغيير في الجدول النهائي للميداليات.