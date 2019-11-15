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تتويج بن ضياف موسى بلقب كأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري بأدرار

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 196 مرات

وهران - توج بن ضياف موسى من ورقلة بلقب الطبعة الثانية لكأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري الذي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بأدرار .

وحل بن ضياف في المركز الأول على مسافة 18 كلم متقدما على بابا بوحجر من تمنراست و بن شيخ زوبير من غرداية فيما عاد المركز الرابع و الخامس على التوالي لكل من داوي محمد و مهاوي محمد من تمنراست .

وفي سباق 10 كلم عادت المرتبة الأولى إلى زواودي نور الدين من تمنراست الذي كان متبوعا بزميله مهاوي محمد وفي المرتبة الثالثة توجي الشريف من أدرار.

بينما أفتك سباقي فوج الدارة المتوسط بوعزة عبد القادر من تمنراست والفوج الدارة الممتاز بلكحال يونس من غرداية.

وقد جرت أربع سباقات خلال هذه التظاهرة الرياضية على مضمار طريق مطار أدرار أهمها رالي 18 كلم التي عرف إقبالا كبيرا لعشاق سباقات المهاري تميز بمستوى فني مقبول حسب الاختصاصين.

وشهدت هذه التظاهرة الرياضة المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الرابطة الولائية للفروسية تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للفروسية و بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة بالولاية مشاركة أزيد من 150 مشاركة يمثلون ولاية جنوب الوطن لكل من بشار و ورقلة و الوداي و غرداية و عين صالح و تمنراست و أدرار .

وفي ختام هذا الموعد الرياضي سلمت الميداليات للفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للفروسية وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية أدرار.

كلـمات مفتـاحيــة :
تتويج بن ضياف موسى بلقب كأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري بأدرار
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 196 مرة   شارك

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