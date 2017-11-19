Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أزيد من 100 مشاركا في ماراطون "تيميمون ترايل''

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 113 مرات
أزيد من 100 مشاركا في ماراطون &quot;تيميمون ترايل&#039;&#039;

أدرار - يشارك 105 متسابقا من مختلف جهات الوطن من كلا الجنسين في فعاليات ماراطون " تيميمون ترايل" الذي انطلقت مجرياته اليوم الجمعة بالولاية المنتدبة تيميمون (شمال أدرار).

وتهدف التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 21 من الشهر الجاري تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل إلى تشجيع وترقية الرياضة في أوساط العمال يساهم في كسر روتين الحياة العملية وإعادة تجديد نشاطهم من خلال هذه المحطة الرياضية السنوية، حسبما أشار إليه المنظمون.

كما ترمي هذه الفعالية التي تقام بالتنسيق مع مصالح قطاع الشباب والرياضة وبمشاركة المنخرطين في مختلف النوادي والجمعيات الرياضية إلى توفير فضاء للمنافسة الرياضية والترفيه والاحتكاك بين مختلف أبناء الوطن إلى جانب اكتشاف سحر وجمال منطقة قورلرة وعاداتها وتقاليدها خاصة وأنها جاءت متزامنة هذه السنة مع إحياء التظاهرة الدينية أسبوع المولد النبوي الشريف، مثلما أوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل.

وتقام المنافسة على مسلك بطول إجمالي قدر ب 90 كلم يشمل إقليمي قصور بلديتي تيميمون و أولاد سعيد ويتضمن خمس مراحل بمسافات مختلفة، حسب ما يناسب كل فئة من المشاركين حيث يعبر المسلك مناطق مختلفة تشمل الكثبان والواحات والقصور والمحيط العمراني مما يعطي هذه التظاهرة الرياضية بعدها السياحي والاستكشافي والترفيهي، مثلما أضاف السيد شوشاوي عبد الكريم.

وعلى هامش التظاهرة سطرت أنشطة ترفيهية وثقافية تضمنت تقديم عروض فلكلورية في الطبوع المحلية وجولات سياحية إلى جانب إقامات في الكثبان الرملية للاستماع بهدوء الفضاء الصحراوي.

من جهتهم أعرب المشاركون عن تعلقهم الكبير بهذا الموعد الرياضي السنوي الذي باتوا حريصين على عدم تفويته سيما في ظل ما لمسوه من كرم الضيافة بالمنطقة ورحابة صدر سكانها إلى جانب المقومات السياحية الطبيعية الهائلة التي يزخر بها إقليم قورارة.

آخر تعديل على الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:21
كلـمات مفتـاحيــة :
أزيد من 100 مشاركا في ماراطون "تيميمون ترايل''
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 113 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

قوجيل يدعو كل الجزائريين للمشاركة بقوة وكثافة في الإنتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل 

19.11.17

الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين)

19.11.17

بلجود: الدولة "لن تتخلى عن مواصلة إنجاز البرامج السكنية"

19.11.17

أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا برعود منتظرة بوسط وغرب الوطن

19.11.17

وكالة الانباء الجزائرية تطلق قناة اخبارية على "الواب"

19.11.17

وزير المجاهدين يدعو إلى إنجاح الموعد الانتخابي المقبل والمحافظة على أمانة الشهداء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

مشاركون في الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو بفرنسا يؤكدون استعدادهم…