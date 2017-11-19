أزيد من 100 مشاركا في ماراطون "تيميمون ترايل''

وتهدف التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 21 من الشهر الجاري تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل إلى تشجيع وترقية الرياضة في أوساط العمال يساهم في كسر روتين الحياة العملية وإعادة تجديد نشاطهم من خلال هذه المحطة الرياضية السنوية، حسبما أشار إليه المنظمون.
كما ترمي هذه الفعالية التي تقام بالتنسيق مع مصالح قطاع الشباب والرياضة وبمشاركة المنخرطين في مختلف النوادي والجمعيات الرياضية إلى توفير فضاء للمنافسة الرياضية والترفيه والاحتكاك بين مختلف أبناء الوطن إلى جانب اكتشاف سحر وجمال منطقة قورلرة وعاداتها وتقاليدها خاصة وأنها جاءت متزامنة هذه السنة مع إحياء التظاهرة الدينية أسبوع المولد النبوي الشريف، مثلما أوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل.
وتقام المنافسة على مسلك بطول إجمالي قدر ب 90 كلم يشمل إقليمي قصور بلديتي تيميمون و أولاد سعيد ويتضمن خمس مراحل بمسافات مختلفة، حسب ما يناسب كل فئة من المشاركين حيث يعبر المسلك مناطق مختلفة تشمل الكثبان والواحات والقصور والمحيط العمراني مما يعطي هذه التظاهرة الرياضية بعدها السياحي والاستكشافي والترفيهي، مثلما أضاف السيد شوشاوي عبد الكريم.
وعلى هامش التظاهرة سطرت أنشطة ترفيهية وثقافية تضمنت تقديم عروض فلكلورية في الطبوع المحلية وجولات سياحية إلى جانب إقامات في الكثبان الرملية للاستماع بهدوء الفضاء الصحراوي.
من جهتهم أعرب المشاركون عن تعلقهم الكبير بهذا الموعد الرياضي السنوي الذي باتوا حريصين على عدم تفويته سيما في ظل ما لمسوه من كرم الضيافة بالمنطقة ورحابة صدر سكانها إلى جانب المقومات السياحية الطبيعية الهائلة التي يزخر بها إقليم قورارة.