مسابقة الفروسية الدولية للقدرة و التحمل: 68 فارسا مشاركا في موعد تيبازة

تيبازة - يشارك في مسابقة الفروسية الدولية للقدرة و التحكم (ذكور و اناث) التي تجري فعالياتها يومي الجمعة و السبت بمركز "الساحل" بحجوط (تيبازة) 68 فارسا منهم 12 إناث يمثلون مختلف مناطق الوطن.

و يتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة التي تنظمها الاتحادية الجزائرية للفروسية بالتنسيق مع الاتحادية الدولية للعبة إجراء الأدوار التصفوية على أن يتم غدا السبت إجراء الأدوار النهائية و إسدال الستار على المنافسة حسب ما افاد به لواج رئيس لجنة التنظيم أحمد عاوسات.

و تحتوي المسابقة التي على شقين، الاولى مسابقة دولية في الفئتين "نجمة واحدة" و "نجمتين" 80 و 120 كلم تحت معاينة لجنة حكام من دول تونس و قطر و الامارات و فرنسا و ليبيا و الفئة حسب عاوسات.

و استنادا لنفس المصدر، تعد المنافسة الدولية التي تجري حاليا بمركز ساحل حجوط للفروسية، بطولة مؤهلة لبطولتين يعتزم الاتحاد الدولي تنظيمهما نهاية السنة القادمة بدولتي إسبانيا و ايطاليا مبرزا أهميتها التي جعلت من النوادي المشاركة تشتد على المنافسة.

و اما المسابقة الثانية، وهي وطنية تشارك فيها الفرق ذكورا و اناثا، في اربعة فئات، 20 كلم و 40 كلم و 60 كلم و 80 كلم، و هي الأخرى تأهيلية للمشاركة في مواعيد وطنية تعتزم الاتحادية الجزائرية للفروسية تنظيمها خلال سنة 2020.

و يمثل ال68 مشاركا في التظاهرة 20 ناديا ينشطون عبر مختلف ربوع الوطن منها فريق الحرس الجمهوري و ثلاثة نوادي من ولاية تيارت و ناديين إثنين من ولاية البليدة فضلا عن نوادي قادمة من ولايات باتنة و الطارف و وهران و المدية و عين الدفلى و سكيكدة.

كما تشكل المنافسة فرصة أمام الرياضيين للتألق و إبراز قدراتهم أمام أعين خبراء المديرية الفنية الاتحادية الجزائرية للفروسية قصد حجز مكانة في تشكيلة المنتخب الوطني، فئتي الأصاغر و الاكابر.

و تنظم هذه التظاهرة بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة لتيبازة و كذا مصالح الولاية حيث تعد المنافسة "الأولى" من نوعها المنظمة بولاية تيبازة حيث يعتزم صاحب مركز الفروسية "ساحل حجوط"، أحمد عاوسات، استحداث قريبا ناديا للعبة.