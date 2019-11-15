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شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في مهمة التدارك

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 15:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 96 مرات
شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في مهمة التدارك

 الجزائر - سيسعى فريقا شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، اللذين يتقاسمان كرسي ريادة ترتيب بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، الى تجديد العهد مع الفوز أمام على التوالي جمعية الشلف و أهلي برج بوعريريج بمناسبة تسوية الرزنامة التي تتضمن ثلاث مباريات يومي السبت و الأحد.

فشباب بلوزداد، الذي يستقبل ضيفه الشلف غدا السبت بملعب "20 أوت" بالجزائر، يطمح لاستغلال سوء أوضاع الضيوف لتحقيق الفوز و بالتالي محو آثار الهزيمة الأولى في الموسم المسجلة الأسبوع الماضي خارج قواعده ضد شباب قسنطينة (0-1).

نفس الشيء بالنسبة لمولودية الجزائر التي ستحاول يوم الأحد بالملعب الأولمبي "5 جويلية"، الاستفاقة من الصفعة المدوية التي تلقتها على نفس الأرضية من طرف شبيبة القبائل (0-3) و كلها أمل في التصالح مع أنصارها الغاضبين من خرجتهم الفاشلة في "كلاسيكو" الجزائر.

أما اللقاء الثالث المبرمج لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة، فسيجمع ببشار شبيبة الساورة بمولودية وهران، وهي المباراة المفتوحة على كل الاحتمالات. ويتقاسم الفريقان المركز الثالث رفقة شبيبة القبائل، بفارق 4 نقاط عن صاحبي الريادة، بلوزداد و  "العميد".

وستكون لتشكيلة الجنوب الغربي أفضلية اللعب بميدانها و كلها أمل في تحقيق فوز ثان على التوالي بعد ذلك المسجل السبت الماضي أمام اتحاد بسكرة (2-1)، في الوقت الذي توجد فيه المولودية الوهرانية في منحنى تصاعدي بعد فوزين متتابعين على ميدان أهلي برج بوعريريج (2-1) و داخل الديار أمام نجم مقرة (1-0).

بعد هذه التسوية، ستبقى مباراتان متأخرتان ستبرمجان لاحقا، تجمع الأولى اتحاد الجزائر بنادي بارادو (الجولة السادسة) و الثانية نادي بارادو باتحاد بلعباس (الجولة التاسعة).

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شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في مهمة التدارك
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 15:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 96 مرة   شارك

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