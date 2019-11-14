دراجات- دورة المطارات بتونس (المرحلة الثالثة): فوز الجزائري أسامة شبلاوي 

تونس - فاز الدراج الجزائري اسامة شبلاوي بسباق المرحلة الثالثة للدورة الدولية للطيران بتونس ، التي جرت بين قفصة وتوزور ، على مسافة 104 كلم.

وقطع دراج المجمع البترولي مسافة السباق ، في توقيت قدره 2سا 31 د و37 ثا ، امام زميليه في المنتخب الوطني ، ايوب سحيري و اسماعيل العلوشي (المجمع البترولي) بنفس التوقيت.

وحافظ حمزة ياسين بالقميص الاصفر للمتصدر في الترتيب العام - فردي ، بتوقيت 9سا 18د و 20 ثا، امام زميليه من المجمع البترولي، اسماعيل العلوشي (9سا 21 د و 01 ثا وعبد الله بن يوسف ( 9سا 21 د و 29 ثا).

كما احتفظ حمزة أيضا بالقميص الاخضر لأسرع دراج بمجموع 70 نقطة ، امام زميليه من المجمع البترولي ، اسماعيل العلوشي (50 نقطة) واسامة شبلاوي (47 نقطة).

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في الترتيب العام حسب الفرق ، يحتل المجمع البترولي المرتبة الاولى ، بتوقيت 27سا 57 د 22 ثا، متبوعا بالمنتخب التونسي ( 28سا 10 د و 53ثا) والمنتخب الليبي (28سا 21 د 44 ثا).

ويجرى سباق المرحلة الرابعة غدا الجمعة بين مدينتي توزور و دوز .

ويشارك ستة دراجين جزائريين ، في للدورة الدولية للطيران بتونس، المنظمة في خمس مراحل من 12 الى 17 نوفمبر ، ويعرف الموعد الرياضي - المنظم من طرف الديوان التونسي للطيران التونسي- مشاركة تسعة بلدان وهي بالإضافة الى الجزائر، كل من تونس (البلد المنظم) ، فرنسا ،ليبيا ،المغرب ،مالطا ،مصر ، كندا والمملكة العربية السعودية.