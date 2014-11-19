Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلماضي: " أريد المشاركة في مونديال قطر 2022 "

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
بلماضي: &quot; أريد المشاركة في مونديال قطر 2022 &quot;

القاهرة - أكّد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، انّ الهدف المقبل له مع "الخضر"، يبقى يتمثل في التأهل الى نهائيات كاس العالم المقبلة (قطر 2022 ) و السعي إلى الذهاب بعيدا فيها.

وأوضح بلماضي في حوار خصّ به موقع الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف):" فيما يخص التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أصبح الأمر وشيكاً ونعرف أن المنافسة ستكون صعبة وهي تمثل الأولوية بالنسبة لنا. أعرف قطر جيداً لأنني قضيت فيها سنوات طويلة  لاعباً ومدرباً(...)وبشكل شخصي أتمنى المشاركة في كأس العالم بعد أن غبنا عن نسخة 2018. هذا هو هدفنا الرئيسي الذي سنعمل من أجل تحقيقه مهما كانت صعوبة الأمر.

وأضاف بلماضي :" حين نعرف منافسينا في تصفيات مونديال قطر 2022 سنعمل من أجل التأهل وحين يحدث ذلك سيكون طموحنا هو تجاوز مرحلة المجموعات مثلما حدث في 2014. لكن كل هذا الامر سيأتي في حينه".

إقرأ أيضا : بلماضي: "ينبغي تحقيق انطلاقة"

ومعلوم، انّ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، قد تأهل لآخر مرة لنهائيات كاس العالم في سنة 2014 بالبرازيل  تحت قيادة المدرب البوسني و حيد خاليلوزيتش وبلغ -لأول مرة في تاريخه - الدور ثمن النهائي من المنافسة قبل توقف مشواره امام المتوج باللقب العالمي بعد ذلك منتخب المانيا بنتيجة (2-1) في مقابلة امتدت للوقت الاضافي.

وفي رده عن سؤال متعلق بهدف المنتخب الوطني مع بداية تصفيات كاس امم افريقيا، 2021 قال  بلماضي بلهجة واثقة :"  هدفنا يتمثل في مواصلة التقدم والفوز والتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبل (...) فكوننا حاملين للقب لا يعدّ ضمانًا للتأهل، "مستشهدا " في تحليله من معطيات الماضي قائلا :" أعطيك مثالا،  عام 2010 شاركنا في كأس العالم بجنوب أفريقيا لكننا فشلنا في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2012" مضيفا" علينا فقط العودة إلى العمل، وأن نقدم كل ما لدينا لنكون حاضرين في النسخة المقبلة من كأس الأمم".

وتجدر الاشارة ان ، جمال بلماضي كان قد قاد المنتخب الوطني الجزائري الى التتويج باللقب القاري الاول له منذ 28 سنة،  بعد تغلبه على منتخب السنغال بنتيجة (1-0) في نهائي دورة 2019 يوم  19 يوليو المنصرم بالقاهرة.

آخر تعديل على الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 18:19
كلـمات مفتـاحيــة :
بلماضي: " أريد المشاركة في مونديال قطر 2022 "
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.14

تعيين بن عبد الرحمان أيمن محافظا لبنك الجزائر

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.14

الصالون الوطني للصورة الفنية الفوتوغرافية بسطيف: عرض 100 صورة تختزل جمال الجزائر

19.11.14

الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية لتنظيم مهنة الصحافة

19.11.14

مطار الجزائر الدولي: حجز 107 ألف أورو تم إخفاؤها في الأحذية

19.11.14

الصحراء الغربية: إصرار على مواصلة الكفاح في الذكرى 44 لاتفاقية مدريد المشؤومة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

اللوبي المغربي بواشنطن وراء مقال لصحيفة وول ستريت جورنل حول الصحراء الغربية

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى