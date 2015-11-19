الألعاب المتوسطية وهران-2021: ضبط البرنامج النهائي للمنافسات قريبا

وهران - يرتقب الفصل نهائيا في رزنامة مختلف المنافسات الرياضية المسجلة في الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران عام 2021 مطلع شهر ديسمبر، حسب ما استفيد يوم الخميس من اللجنة المحلية لتنظيم هذه التظاهرة.

ووفق نفس المصدر، فإن مسودة هذه الرزنامة أضحت جاهزة بعد أن انتهت من إعدادها لجنة الرياضات التابعة للجنة المحلية للتنظيم في انتظار عرضها على لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتظرة في زيارة جديدة لوهران في 2 ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة التنسيق برئاسة الفرنسي برنار أمسلام قد فصلت في يوليو المنصرم في الرياضات المعنية بالنسخة المقبلة للألعاب المتوسطية المقررة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021، حيث استقر رأيها على برمجة ما لا يقل عن 24 رياضة.

وبحسب برنارد أمسلام فإن ثمة بعض الرياضات اقترحتها لجنة التنظيم المحلية تم حذفها من البرنامج العام باعتبار أنها تابعة للألعاب الشاطئية على غرار الكرة الطائرة الشاطئية والتجذيف.

ومعلوم أن الزيارة المقبلة للجنة التنسيق إلى وهران ستتزامن مع أول اجتماع يعقده المجلس التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي يرأسه الجزائري عمار عدادي بعاصمة الغرب الجزائري في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان الطبعة ال19 من الألعاب المتوسطية.وفي ما يلي قائمة الري.

اضات المعنية بالموعد المتوسطي:

ألعاب القوى، كرة الريشة (بادمنتون)، كرة السلة (3 ضد 3)، الرافل، الملاكمة (رجال)، الدراجات الهوائية، المبارزة، كرة القدم، الجمباز، رفع الأثقال، كرة اليد، الجيدو، الكاراتي، المصارعة، الفروسية، التايكواندو، التنس، تنس الطاولة، الرماية، الرماية بالقوس، الألواح الشراعية، الكرة الطائرة، كرة الماء.