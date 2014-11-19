شبيبة القبائل تطيح بمولودية الجزائر 3-0

الجزائر - أطاحت شبيبة القبائل بالمضيف مولودية الجزائر بنتيجة 3-0، الشوط الأول (0-0) في لقاء مؤجل عن الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء بملعب "5 جويلية" (الجزائر).

وافتتحت ''الشبيبة'' باب التسجيل في الدقيقة ال50 عبر اللاعب بلغربي، قبل أن يضيف زميله حمرون الهدف الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة ال69. واختتم اللاعب بن سايح مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

رغم الخسارة، تواصل المولودية تصدرها للبطولة بمجموع 20 نقطة بمعية شباب بلوزداد، بينما ترتقي الشبيبة إلى المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة إلى جانب مولودية وهران وشبيبة الساورة.

وتميزت الجولة العاشرة، التي انطلقت السبت الفارط، بالهزيمة الأولى لأبناء "العقيبة"، في حين توقفت مسيرة الانتصارات الثلاثة المتتالية لاتحاد العاصمة، بعقر داره على يد جاره نصر حسين داي (0-0).

النتائج الكاملة:

الأربعاء 13 نوفمبر :مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 0-3

السبت 9 نوفمبر:

جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف 1 - 0

مولودية وهران - نجم مقرة 1 - 0

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1 - 0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - نادي بارادو 2 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 20 9

--. شباب بلوزداد 20 9

مولودية وهران 16 9

--. شبيبة الساورة 16 9

--. شبيبة القبائل 16 9

شباب قسنطينة 15 10 اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

أهلي برج بوعريريج 12 9 نصر حسين داي 11 10 اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

اتحاد بسكرة 9 10 أولمبي الشلف 8 9

--. نجم مقرة 8 10