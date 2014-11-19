كرة القدم: غلق ملعب 5 جويلية لمدة شهرين

الجزائر - سيتم غلق ملعب 5 جويلية 1962 للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر)، بداية من يوم الاثنين المقبل لمدة ثمانية أسابيع، وفق بيان صدر يوم الأربعاء عن وزارة الشباب والرياضة.

"في إطار التحسين الدائم للمنشآت الرياضية الوطنية، تقرر هذا الغلق بالإتفاق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهو ما يسمح بإنجاز عمليتين: تنصيب تجهيزات مراقبة الولوج والتذاكر الإلكترونية و التقسيم القطاعي للمنشأة الرياضية "، حسب نفس المصدر.

وتدخل هذه العملية في إطار التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بهدف محاربة ظاهرة العنف في الملاعب والوسط الرياضي.

وللعلم أن ستة ملاعب أخرى معنية بهذه العملية (تشاكر بالبليدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، سطيف و وهران).

من جانب آخر، أُجلت عملية الصيانة السنوية (نزع و وضع بساط طبيعي جديد)، المقررة أساسا شهر أغسطس 2019، بسبب مشاركة أربعة أندية في المنافسات الدولية.

وستشرف على هذه العملية بالمجان، شركة مختصة، تقنيين من الاتحادية والخبير في الفلاحة، عمار بوكعبوب، أضافت الوزارة.

واختتم بيان وزارة الشباب والرياضة بما يلي: "خلال هذه الفترة، ستنقل المقابلات المبرمجة أساسا بملعب 5 جويلية إلى ملعبي الرويبة وتشاكر بالبليدة.

هذا الأخير سيستفيد بعدها من نفس عملية تجديد البساط الأخضر".