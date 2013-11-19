Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر الهواري بحلاز

دبي - نال الجزائريان، الهواري بحلاز ومحمد حمشي، الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي ، في مسابقة رمي الجلة ( ف32) في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عقب المنافسات النهائية التي جرت اليوم الأربعاء  بملعب دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونال بحلاز الميدالية الفضية عقب تسجيله لرمية قدرها 96ر9 م ، خلف الصيني لي لي صاحب الميدالية الذهبية (05ر12م) ، بينما حصل حماشي، على الميدالية  البرونزية برمية قدرها 72ر9م .

وهذه الميدالية الثانية لبحلاز بعد تتويجه بالمعدن النفيس  في صنف ف 32 .

وبفضل الميداليتين الجديدتين، ترفع الجزائر رصيدها الي  13 ميدالية (ذهبيتان، 6 فضيات و5 برونزيات).

وأحرزت الميداليات الاخرى كل من ، نسيمة صايفي ( ذهبية رمي القرص ف 56/ 57 والفضية في رمي الجلة ف 56/ 57 )، وليد فرحاح ( فضية،  ف32)، مونية قاسمي ( فضية ف32 وبرونزية ف 32)، ليندة حمري ( فضية ، القفز الطويل  ت12)، سيدي علي بوزرين ( فضية، 800م ت36)، عبد اللطيف بقة ( برونزية ، 1500م ت13) وصفية جلال ( برونزيتان،  رمي القرص في 56/57 ورمي الجلة).

ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد. وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) .

وتستهدف النخبة الوطنية العودة من موعد دبي ب18 ميدالية ، منها ذهبيتان.

كلـمات مفتـاحيــة :
العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.13

وسم "مستعمرات": لقد حان الآوان لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية على المنتوجات الصحراوية 

19.11.13

الجيش الوطني الشعبي يطلق حملات التكفل الصحي بالمواطنين بالمناطق النائية لجنوب الوطن

19.11.13

تفعيل التعاون البرلماني محور لقاء السيد شنين مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية…

19.11.13

تفعيل التعاون البرلماني محور لقاء السيد شنين مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية…

19.11.13

المهرجان ال10 للرقص المعاصر: بروز جيل جديد من الراقصين الجزائريين

19.11.13

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية: الحكومة تحدد التدابير الخاصة بإعداد…

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع