العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: رمي الجلة ( ف32): ميداليتان جديدتان للجزائر

دبي - نال الجزائريان، الهواري بحلاز ومحمد حمشي، الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي ، في مسابقة رمي الجلة ( ف32) في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عقب المنافسات النهائية التي جرت اليوم الأربعاء بملعب دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونال بحلاز الميدالية الفضية عقب تسجيله لرمية قدرها 96ر9 م ، خلف الصيني لي لي صاحب الميدالية الذهبية (05ر12م) ، بينما حصل حماشي، على الميدالية البرونزية برمية قدرها 72ر9م .

وهذه الميدالية الثانية لبحلاز بعد تتويجه بالمعدن النفيس في صنف ف 32 .

وبفضل الميداليتين الجديدتين، ترفع الجزائر رصيدها الي 13 ميدالية (ذهبيتان، 6 فضيات و5 برونزيات).

وأحرزت الميداليات الاخرى كل من ، نسيمة صايفي ( ذهبية رمي القرص ف 56/ 57 والفضية في رمي الجلة ف 56/ 57 )، وليد فرحاح ( فضية، ف32)، مونية قاسمي ( فضية ف32 وبرونزية ف 32)، ليندة حمري ( فضية ، القفز الطويل ت12)، سيدي علي بوزرين ( فضية، 800م ت36)، عبد اللطيف بقة ( برونزية ، 1500م ت13) وصفية جلال ( برونزيتان، رمي القرص في 56/57 ورمي الجلة).

ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد. وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) .

وتستهدف النخبة الوطنية العودة من موعد دبي ب18 ميدالية ، منها ذهبيتان.