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كأس الكونفدرالية الإفريقية: نادي بارادو يستهل المنافسة أمام سان بيدرو الايفواري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كأس الكونفدرالية الإفريقية: نادي بارادو يستهل المنافسة أمام سان بيدرو الايفواري

القاهرة - يستهل ممثل الجزائر، نادي بارادو، دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية، أمام المضيف سان بيدرو الايفواري، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة، المقرر إجراؤها في الفاتح من شهر ديسمبر القادم، حسب البرنامج الذي كشفت عنه اليوم الأربعاء، الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

ويتواجد نادي بارادو، في المجموعة الرابعة إلى جانب إنييمبا النيجيري و حسنية أغادير المغربي و سان بيدرو الايفواري، حسب نتائج عملية سحب القرعة التي جرت أمس الثلاثاء بالقاهرة.

ولحساب الجولة الثانية المقرر إجراؤها في ال08 من شهر ديسمبر، يستقبل ممثل الجزائر النادي المغربي حسنية أغادير، قبل أن يختتم مرحلة الذهاب داخل قواعده أيضا أمام إنييمبا النيجيري في ال29 من نفس الشهر.

 

       البرنامج الكامل للمجموعة الرابعة:

 

       الجولة الأولى / 1 ديسمبر 2019:

 حسنية أغادير (المغرب) - إنييمبا (نيجيريا)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر)

 

       الجولة الثانية / 8 ديسبمر 2019:

إنييمبا (نيجيريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب)

 

       الجولة الثالثة / 29 ديسمبر 2019:

نادي بارادو (الجزائر) - إنييمبا (نيجيريا)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أغادير (المغرب)

 

       الجولة الرابعة / 16 فبراير 2020:

إنييمبا (

نيجيريا) - نادي بارادو (الجزائر)

حسنية أغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

 

       الجولة الخامسة / 23 فبراير 2020:

نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

إنييمبا (نيجيريا) - حسنية أغادير (المغرب)

 

       الجولة السادسة / 8 مارس 2020:

سان بيدرو (كوت ديفوار) - إنييمبا (نيجيريا)

حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر)

 

       ملاحظة: يتأهل الرائد والوصيف عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

 

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كأس الكونفدرالية الإفريقية: نادي بارادو يستهل المنافسة أمام سان بيدرو الايفواري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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