كرة السلة - البطولة العربية للأندية اناث: "مرتبتنا الثالثة هي ثمرة لمجهودات اللاعبات "

الجزائر - اكدّ مدرب فريق المجمع البترولي لكرة السلة (سيدات)، سفيان بولحية ، أنّ المركز الثالث الذي حققته تشكيلته في البطولة العربية للأندية التي جرت فعالياتها في الفترة الممتدة من 3 الى 11 نوفمبر الجاري بمدينة مكناس المغربية، هو ثمرة و نتيجة عمل و مثابرة جماعية للاعباته طيلة الدورة .

وحرص بولحية في تصريح ادلى به ل"واج" ، انّ الفضل في هذه النتيجة المشرفة يعود في المقام الاول للاعبات اللائي بذلن قصارى جهودهن و تمكنن من انهاء المنافسة فوق منصة التتويج لهذه المنافسة العربية " مؤكدا" ان قيمة هذه النتيجة تزيد عندما نعرف اننا نجحنا في الوقوف الندّ للندّ مع فرق اعدت العدة جيدا للدورة و دعمت صفوفها بلاعبات ينشطن في اعلى المستويات (WNBA).

ومعلوم انّ فتيات المجمع البترولي قد انهين منافسات الطبعة ال21 من البطولة العربية للأندية في المركز الثالث بعد تقدمهن على نظيرتهن من فريق شباب الفحيص الاردني، بنتيجة (65- 59) في المباراة الترتيبية ، فيما عاد لقب الدورة لنادي بيروت اللبناني المتفوق على امل الوطن القبلي التونسي بنتيجة (66-54) .

و في حديثه عن مشوار فريقه في هذه الدورة العربية، أوضح بولحية ان لاعباته نجحن في تدارك الامر، بعد الهزيمة في المقابلة الافتتاحية امام امل الوطن القبلي التونسي "موضحا" ان هذه المواجهة كانت المقابلة الرسمية الاولى للفريق بعد راحة دامت عدة اشهر(...) وبالرغم من النقص الفادح في المنافسة نجحنا في الصمود ثلاثة ارباع امام لاعبات اعددن العدة جيدا للمنافسة من خلال لعبهن لعد مقابلات قبل هذه الدورة ".

و اضاف بولحية، :" بعد هذا التعثر الاول نجحنا في اعادة تحفيز اللاعبات و حققنا انتصارات متتالية مكنتنا من احتلال المركز الثاني في مجموعتنا، بعد تجاوز عقبة كل من شباب الفحيص الاردني الذي يضم في صفوفه لاعبة تنشط في(WNBA)، وحصلت على مبلغ 000ر25 دولا، مقابل مشاركتها في هذه الدورة ".

وفي الدور ربع النهائي ، تمكنت البتروليات من تجاوز عقبة منظم الدورة نادي مكناس المغربي بنتيجة (72- 60)، لتضمن بذلك مكانا في المربع الاخير من المنافسة الذي انهزمنا فيه امام نادي بيروت اللبناني الذي توج في نهاية المطاف باللقب .

وعن هذه المواجهة قال مدرب المجمع البترولي: "ركزنا كل جهودنا الدفاعية على اللاعبة الامريكية في تشكيلة نادي بيروت ، لكنها نجحت رغم هذه الرقابة اللصقة في تسجيل 40 نقطة لتهدي بذلك بطاقة التأهل لفريقها .

و اضاف بولحية،:" بعد هذه الخسارة، كان من الصعب بما كان اعادة زرع الثقة في صفوف اللاعبات،اللائي اظهرن عزيمة كبيرة و تمكنن من تجاوز فريق فحيص الاردني في المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث،ومن ثم انهاء المنافسة فوق منصة التتويج، بفضل الخدمات الجليلة لراضية فنطازي و ليليا رفاس و اقبال شناف.

وعن هذه المقابلة الترتيبية قال بولحية ": سجلنا بداية سيئة نسبيا، الامر الذي دفعنا لإقحام اللاعبات التي تتمتعن بلياقة بدنية احسن، وقد كان هذا الرهان ناجح باعتبار ان الفريق تمكن من انهاء المقابلة لصالحه .

و في الاخير حرص مدرب المجمع البترولي على توجيه تحية تقدير لقائدة الفريق رشيدة بلعيدي، التي توجت بلقب احسن مسجلة للرميات بثلاث نقاط ، والتي لعبت بالمناسبة آخر مقابلة لها في مسيرتها الرياضية.

وبهذا الخصوص قال بولحية :" هذا المركز الثالث المشرف، هو بمثابة هدية للاعبة رشيدة بلعيدي بعد مشوارها الطويل والحافل مع المجمع البترولي (...)رشيدة ستبقى دائما مع المجموعة حيث ستكون ضمن الطاقم الفني الذي يشرف على تدريب الفريق ".

ومن جهاتها توجت اللاعبة الجزائرية الاخرى في صفوف بحرية حسين داي صوفية سعيداني بلقب احسن مسجلة في الدورة.