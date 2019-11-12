بلماضي: "لا يوجد الخلف في منصب حارس المرمى"

الجزائر - تأسف الناخب الوطني جمال بلماضي يوم الثلاثاء لغياب خليفة في منصب حارس المرمى، معتبرا ان الرقم واحد "للخضر" حاليا في الجزائر هو رايس مبولحي.

وصرح بلماضي في ندوة صحفية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، قبل 48 ساعة عن مباراة الجولة الاولى لتصفيات كأس امم افريقيا-2021 في كرة القدم يوم الخميس امام المنتخب الزامبي بالبليدة قائلا : "مع الاسف الشديد، اليوم لا يوجد هناك خليفة في منصب حارس المرمى او حتى واحد له مستوى يقارب الثلاثي الحالي (مبولحي، دوخة و اوكيدجة).

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ليس من مهمة المنتخب الوطني التكوين وهذا العمل يجري على مستوى الاندية. الفريق الوطني ليس مخبرا لإجراء التجارب."

بالنسبة للناخب الوطني، فإن مبولحي هو احسن حارس مرمى في الجزائر وسيكون من الصعب تعويضه.

و اضاف : "اليوم لا يمكن لأي حارس مرمى تعويض مبولحي. عندما نتابع لقاءه الاخير امام كولومبيا، نتساءل عن خليفته الذي بإمكانه تعويضه. استطيع التأكيد ان مبولحي، اوكيدجة ودوخة هم الثلاثة الاحسن في منصبهم."

ودعّم مدرب حراس مرمى "الخضر"، عزيز بوراس، أقوال بلماضي بالإشادة هو الآخر بمستوى مبولحي الذي يعتبر حارسا "بارعا وجادا."

وذكر في هذا الاطار: "نعمل فقط مع الحراس الجادين الذين لديهم مستوى فني جيد.

لا يمكننا ان نعمل مع حارس مرمى من اجل اختباره. يبقى مبولحي حارسا لا يمكن الاستغناء عنه، منضبط و ذو مستوى جيد ومعنويات دائما مرتفعة.

بالإضافة الى ذلك فعملنا يرغمنا على البحث في الجزائر وخارجها عن خليفة له.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوجد في الجزائر حراس مرمى في المستوى المطلوب؟".

وسيخوض المنتخب الجزائري اول لقاء رسمي له منذ تتويجه بكأس امم افريقيا-2019 بمصر، يوم الخميس أمام زامبيا، قبل مواجهة بوتسوانا الاثنين القادم بغابورون في اطار الجولة الثانية من التصفيات القارية.