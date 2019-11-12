بلماضي: "ينبغي تحقيق انطلاقة"

الجزائر - شدد المدرب الوطني جمال بلماضي يوم الثلاثاء على أهمية تسجيل انطلاقة موفقة في تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 في كرة القدم, بمناسبة خوض الجولة الأولى للمنافسة يوم الخميس بالبليدة أمام زامبيا, محذرا في نفس الوقت من الاستهانة بأي منتخب إفريقي.

وصرح بلماضي خلال ندور صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قائلا:" إنه من الأهمية بما كان, تحقيق انطلاقة موفقة في مرحلة التصفيات و خاصة داخل الديار.

علينا حصد النقاط الثلاثة بميداننا. فمباراة زامبيا لن تكون سهلة مقارنة بالمواجهتين السابقتين امام نفس المنافس في تصفيات مونديال-2018 (فوز زامبيا). أعتقد أن تضييع ست نقا ط أمامهم سيشكل حافزا اضافيا كبيرا للاعبين".

و شرح الناخب الوطني بأنه من الضروري لعب "مباراة بمباراة" حيث لم تعد هناك منتخبات صغيرة على الساحة القارية مضيفا:"ندرك جيدا بأنه لم تعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا حيث اصبحت كل المباريات صعبة. كما أن مواجهة أبطال إفريقيا بالنسبة لمنافسينا سيعقد من مهمتنا اكثر و يجب ان نتعود على ذلك . علينا تقبل هذا الأمر ولن نأخذ المباريات باستخفاف لأننا ملزمون بتحضير هذه المباراة بأحسن طريقة كانت".

وستكون المباراة ضد زامبيا, الخرجة الرسمية الاولى للخضر منذ تتويجهم بكأس إفريقيا لللأمم-2019 الصائفة الماضية بمصر.

وسيواجه المنتخب الجزائري المتواجد حاليا في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, منتخب زامبيا يوم الخميس بالبليدة ثم بوتسوانا يوم 18 نوفمبر بغابورون .