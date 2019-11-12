Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلماضي: "ينبغي تحقيق انطلاقة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
بلماضي: &quot;ينبغي تحقيق انطلاقة&quot;

الجزائر - شدد المدرب الوطني جمال بلماضي يوم الثلاثاء على أهمية تسجيل انطلاقة موفقة في تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 في كرة القدم, بمناسبة خوض الجولة الأولى للمنافسة يوم الخميس بالبليدة أمام زامبيا, محذرا في نفس الوقت من الاستهانة بأي منتخب إفريقي.

وصرح  بلماضي خلال ندور صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قائلا:" إنه من الأهمية بما كان, تحقيق انطلاقة موفقة في مرحلة التصفيات و خاصة داخل الديار.

علينا حصد النقاط الثلاثة بميداننا. فمباراة زامبيا لن تكون سهلة  مقارنة بالمواجهتين السابقتين امام نفس المنافس في تصفيات مونديال-2018 (فوز زامبيا). أعتقد أن تضييع ست نقا ط أمامهم سيشكل حافزا اضافيا كبيرا للاعبين".

و شرح الناخب الوطني بأنه من الضروري لعب "مباراة بمباراة" حيث لم تعد هناك منتخبات صغيرة على الساحة القارية مضيفا:"ندرك جيدا بأنه لم تعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا حيث اصبحت كل المباريات صعبة. كما أن مواجهة أبطال إفريقيا بالنسبة لمنافسينا سيعقد من مهمتنا اكثر و يجب ان نتعود على ذلك . علينا تقبل هذا الأمر ولن نأخذ المباريات باستخفاف لأننا ملزمون بتحضير هذه المباراة بأحسن طريقة كانت".

وستكون المباراة ضد زامبيا, الخرجة الرسمية الاولى للخضر منذ تتويجهم بكأس إفريقيا لللأمم-2019  الصائفة الماضية  بمصر.

وسيواجه المنتخب الجزائري المتواجد حاليا في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, منتخب زامبيا يوم الخميس بالبليدة ثم بوتسوانا يوم 18 نوفمبر بغابورون .

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

بلماضي: "ينبغي تحقيق انطلاقة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.12

بلماضي: "لا يوجد الخلف في منصب حارس المرمى"

19.11.12

مؤتمر البوليساريو: انطلاق الندوات التحضيرية على مستوى الجيش الصحراوي

19.11.12

نورية حفصي: المرأة "مجندة" لتوعية المواطنين بأهمية التوجه للانتخابات الرئاسية القادمة

19.11.12

إستعراض قضية اللاجئين الصحراويين خلال المؤتمر البرلماني الجهوي من أجل أفريقيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

رئاسيات 12 ديسمبر: قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

19.11.11

جامعة سطيف2 : انطلاق تربص تكويني حول الأبعاد الإقليمية للإرهاب

19.11.11

بوليفيا: الرئيس يستقيل من منصبه لتهدئة البلاد التي دخلت في أزمة سياسية واجتماعية