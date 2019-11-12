بلماضي: "ينبغي تحقيق انطلاقة"

وصرح بلماضي خلال ندور صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قائلا:" إنه من الأهمية بما كان, تحقيق انطلاقة موفقة في مرحلة التصفيات و خاصة داخل الديار.
علينا حصد النقاط الثلاثة بميداننا. فمباراة زامبيا لن تكون سهلة مقارنة بالمواجهتين السابقتين امام نفس المنافس في تصفيات مونديال-2018 (فوز زامبيا). أعتقد أن تضييع ست نقا ط أمامهم سيشكل حافزا اضافيا كبيرا للاعبين".
و شرح الناخب الوطني بأنه من الضروري لعب "مباراة بمباراة" حيث لم تعد هناك منتخبات صغيرة على الساحة القارية مضيفا:"ندرك جيدا بأنه لم تعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا حيث اصبحت كل المباريات صعبة. كما أن مواجهة أبطال إفريقيا بالنسبة لمنافسينا سيعقد من مهمتنا اكثر و يجب ان نتعود على ذلك . علينا تقبل هذا الأمر ولن نأخذ المباريات باستخفاف لأننا ملزمون بتحضير هذه المباراة بأحسن طريقة كانت".
وستكون المباراة ضد زامبيا, الخرجة الرسمية الاولى للخضر منذ تتويجهم بكأس إفريقيا لللأمم-2019 الصائفة الماضية بمصر.
وسيواجه المنتخب الجزائري المتواجد حاليا في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, منتخب زامبيا يوم الخميس بالبليدة ثم بوتسوانا يوم 18 نوفمبر بغابورون .