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مقابلة الجزائر- زامبيا: الشروع في بيع تذاكر المباراة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
مقابلة الجزائر- زامبيا: الشروع في بيع تذاكر المباراة

البليدة - شرعت إدارة مركب "مصطفى تشاكر" بالبليدة منذ مساء أمس الاثنين في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بمنتخب زامبيا يوم الخميس المقبل لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ،حسبما أفاد به يوم الثلاثاء مدير المركب، كمال ناصري.

و أوضح ناصري ل/وأج أنه تم طرح 22.000 تذكرة خاصة بهذا اللقاء الكروي الذي سينطلق على الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل مشيرا إلى أن عملية بيع التذاكر ستتواصل إلى غاية يوم الخميس على مستوى نادي الفروسية المحاذي للملعب.

  و بالرغم من اتخاذ إدارة المركب لإجراء تخفيض أسعار التذاكر من 500 إلى 300 دج بالنسبة للتذاكر الخاصة بالمدرجات غير المغطاة و 1000 دج بالنسبة لتلك المغطاة، إلا أن عملية بيع التذاكر تشهد منذ مساء أمس "إقبالا محتشما" من قبل المناصرين بحيث لم يتم بيع لغاية الآن سوى 1300 تذكرة فقط- يقول ذات المسؤول- مرجحا أسباب ذلك إلى "الأجواء الماطرة التي تميز أغلبية ولايات الوطن."

  و حول موعد فتح أبواب الملعب يوم المباراة، أكد  ناصري أن الأمر يتوقف على مدى إقبال المناصرين مؤكدا ضبط آخر الترتيبات المتعلقة بالتحضيرات التي تضمن السير الحسن لهذا اللقاء الكروي الهام لا سيما ما تعلق بالإنارة و تجهيز غرف الملابس و المدرجات.

  يذكر أن أبطال افريقيا سيضربون موعدا بالعاصمة غابورون لمنتخب بوتسوانا بعد أربعة أيام من اللقاء الذي سيجمعهم بمنتخب زامبيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:58
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مقابلة الجزائر- زامبيا: الشروع في بيع تذاكر المباراة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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