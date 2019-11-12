الرابطة الأولى لكرة القدم: المولودية في مهمة الانفراد بالريادة

الجزائر - تسعى مولودية الجزائر إلى الانفراد بكرسي الريادة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، عندما تستضيف شبيبة القبائل، غدا الأربعاء بملعب "5 جويلية" الأولمبي (سا 45ر18)، في إطار تسوية رزنامة مباريات الجولة العاشرة.

ويُحاول "العميد" -الفريق الوحيد الذي لم ينهزم منذ انطلاق الموسم في مختلف لمنافسات- المحافظة على ديناميكيته الإيجابية ضد تشكيلة شبيبة القبائل (الثامنة، 13 ن)، التي تؤدي مشوارا متذبذبا في بطولة المحترف الأول.

كما تأمل المولودية في استغلال خسارة شباب بلوزداد، شريكها في الصدارة، الذي سقط يوم السبت بميدان شباب قسنطينة (0-1)، لأول مرة منذ بداية هذا الموسم الكروي.

من جانبهم، يتنقل أشبال المدرب الفرنسي هوبير فيلود إلى العاصمة بنية إعادة إنجاز الموسم الماضي، عندما اكتسح "الكناري" المولودية العاصمية بفوز ثقيل (5-0) بملعب "عمر حمادي" ببولوغين، في لقاء جرى دون جمهور.

وتميزت الجولة العاشرة، التي انطلقت السبت الفارط، بالهزيمة الأولى لأبناء "العقيبة"، في حين توقفت مسيرة الانتصارات الثلاثة المتتالية لاتحاد العاصمة، بعقر داره على يد جاره نصر حسين داي (0-0).

الأربعاء 13 نوفمبر :

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (45ر18 سا)

لعب من قبل :

جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف 1 - 0

مولودية وهران - نجم مقرة

1 - 0

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1 - 0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - نادي بارادو 2 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 20 8

--. شباب بلوزداد 20 9

مولودية وهران 16 9

--. شبيبة الساورة 16 9

شباب قسنطينة 15 10 اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

شبيبة القبائل 13 8 أهلي برج بوعريريج 12 9 نصر حسين داي 11 10 اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

اتحاد بسكرة 9 10 أولمبي الشلف 8 9

--. نجم مقرة 8 10