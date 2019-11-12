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بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر-إسبانيا غدا الأربعاء في ربع النهائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 12:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

جنيف - يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة للصم نظيره الإسباني غدا الأربعاء على الساعة 15ر12 بمدينة وينتارتور (سويسرا) لحساب الدور ربع النهائي للنسخة الرابعة من بطولة العالم.

و كان المنظمون قد أعلنوا في وقت سابق اقصاء "الخضر" بعد أخذهم بعين الإعتبار فارق الأهداف العام في تحديد صاحب المرتبة الثانية بعد تساوي الجزائر و ايطاليا في الترتيب (4 نقاط لكل فريق), قبل تصحيح قرارهم و الإعتماد على فارق الأهداف الخاص الذي هو في صالح الفريق الوطني المتغلب على نظيره الايطالي 5-4 في الجولة الأولى.

وانهزمت الجزائر في خرجتها الثانية أمام تايلاند (2-4) قبل أن تتعادل أمس الاثنين مع روسيا البيضاء (3-3) في آخر مباراة لها في دور المجموعات، مقابل فوز ايطاليا على روسيا البيضاء (7-5) و تعادلها أمام تايلاند (3-3).

و تلعب كل مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء, على أن يجري الدور نصف النهائي واللقاءات الترتيبية الخميس, و النهائي يوم السبت.

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بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر-إسبانيا غدا الأربعاء في ربع النهائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 12:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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