بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر-إسبانيا غدا الأربعاء في ربع النهائي

و كان المنظمون قد أعلنوا في وقت سابق اقصاء "الخضر" بعد أخذهم بعين الإعتبار فارق الأهداف العام في تحديد صاحب المرتبة الثانية بعد تساوي الجزائر و ايطاليا في الترتيب (4 نقاط لكل فريق), قبل تصحيح قرارهم و الإعتماد على فارق الأهداف الخاص الذي هو في صالح الفريق الوطني المتغلب على نظيره الايطالي 5-4 في الجولة الأولى.

وانهزمت الجزائر في خرجتها الثانية أمام تايلاند (2-4) قبل أن تتعادل أمس الاثنين مع روسيا البيضاء (3-3) في آخر مباراة لها في دور المجموعات، مقابل فوز ايطاليا على روسيا البيضاء (7-5) و تعادلها أمام تايلاند (3-3).

و تلعب كل مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء, على أن يجري الدور نصف النهائي واللقاءات الترتيبية الخميس, و النهائي يوم السبت.