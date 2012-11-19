بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر تتعادل أمام إيطاليا (3-3) وتغادر المنافسة

جنيف - أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة للصم، من الدور الأول للنسخة الرابعة من بطولة العالم، إثر تعادله أمام روسيا البيضاء بنتيجة (3-3) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة، التي جرت يوم الاثنين بمدينة وينتارتور (سويسرا).

وخلال الجولتين الأوليين، تغلب "الخضر" على ايطاليا في المباراة الافتتاحية (5-4) يوم السبت، قبل ان ينهزموا امام تايلند (4-2) يوم الأحد.

ويغادر الفريق الوطني المنافسة العالمية بفارق الأهداف مقارنة مع إيطاليا.

وفي الجولة الثالثة عن نفس المجموعة، تعادلت ايطاليا وتايلند بنتيجة (3-3) ليتأهلا معا الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الأربعاء.

وتجرى مباريات الدور نصف النهائي واللقاءات الترتيبية يوم الخميس، اما النهائي فقد برمج يوم السبت.

من جهته، انسحب المنتخب الوطني النسوي، الذي اوقعته القرعة ضمن المجموعة الاولى رفقة اسبانيا، الدنمارك وسويسرا (البلد المنظم)، من المنافسة في آخر لحظة.