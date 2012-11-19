Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر تتعادل أمام إيطاليا (3-3) وتغادر المنافسة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

جنيف - أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة للصم، من الدور الأول للنسخة الرابعة من بطولة العالم، إثر تعادله أمام روسيا البيضاء بنتيجة (3-3) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة، التي جرت يوم الاثنين بمدينة وينتارتور (سويسرا).

وخلال الجولتين الأوليين، تغلب "الخضر" على ايطاليا في المباراة الافتتاحية (5-4) يوم السبت، قبل ان ينهزموا امام تايلند (4-2) يوم الأحد.

ويغادر الفريق الوطني المنافسة العالمية بفارق الأهداف مقارنة مع إيطاليا.

وفي الجولة الثالثة عن نفس المجموعة، تعادلت ايطاليا وتايلند بنتيجة (3-3) ليتأهلا معا الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الأربعاء.

وتجرى مباريات الدور نصف النهائي واللقاءات الترتيبية يوم الخميس، اما النهائي فقد برمج يوم السبت.

من جهته، انسحب المنتخب الوطني النسوي، الذي اوقعته القرعة ضمن المجموعة الاولى رفقة اسبانيا، الدنمارك وسويسرا (البلد المنظم)، من المنافسة في آخر لحظة.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر تتعادل أمام إيطاليا (3-3) وتغادر المنافسة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.12

رياح قوية بعديد ولايات الشرق الجزائري

19.11.12

فيكا 10: عرض فيلم "لو سيلونس دي زوتغ (صمت الآخرين)"

19.11.12

التنمية الريفية والفلاحية: تكوين 48 مستشارا للتنمية الإقليمية في مختلف قطاعات النشاط

19.11.12

بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة للصم: الجزائر تتعادل أمام إيطاليا (3-3) وتغادر…

19.11.12

مهرجان الجزائر الدولي للسينما: عرض الفيلمين الوثائقيين "بوركينابي باونتي" و"على خطى…

19.11.12

تقلبات جوية: الجيش يتدخل لفك العزلة على عدة قرى وفتح الطرقات بولاية سيدي بلعباس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

رئاسيات 12 ديسمبر: قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

الأيام الوطنية للفيلم القصير بتيسمسيلت: تتويج فيلم "سان" بالجائزة الأولى

19.11.11

جامعة سطيف2 : انطلاق تربص تكويني حول الأبعاد الإقليمية للإرهاب

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

بوليفيا: الرئيس يستقيل من منصبه لتهدئة البلاد التي دخلت في أزمة سياسية واجتماعية