العاب القوى لذوي احتياجات خاصة (رمي الجلة/ف 32): الجزائرية مونية قاسمي تحرز الميدالية البرونزية

دبي - تحصلت الجزائرية مونية قاسمي على ميدالية برونزية في اختصاص رمي الجلة (ف 32)، يوم الاثنين، خلال بطولة العالم لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة، المتواصلة فعالياتها بملعب دبي بالإمارات العربية المتحدة لغاية 15 نوفمبر الجاري.

وحققت قاسمي رمية تقدر ب6.22 متر، وراء كل من الأوكرانية أناستازيا موسكالينو (6.92 متر) والروسية إيفيجينيا غالاكتيونوفا (6.67 متر).

وكانت نفس الرياضية قد حققت ميدالية فضية في اختصاص نادي أف 32.

وبهذا ترتفع حصيلة الجزائر إلى تسع ميداليات (2 ذهب، 4 فضة، 3 برونزيات).

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ونالت بقية الميداليات الجزائرية الأخرى كل من: نسيمة صايفي (ذهبية، رمي القرص ف 56/57)، لهواري بحلاز (ذهبية، نادي اف 32)، وليد فرحاح (فضية، نادي أف 32)، مونية قاسمي (فضية، نادي اف 32)، ليندة حمري (فضية، القفز الطويل ت12)، سيد علي بوزورين (فضية، 800 متر، ت 36)، عبد اللطيف بقة (برونزية، 1500 متر، ت 13) وصفية جلال (برونزية، رمي القرص ف56/57).

ويشهد هذا الموعد التنافسي حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد، فيما تشارك الجزائر في هذا الحدث ب22 رياضيا منهم ثماني سيدات، وكذا بعض المواهب الشابة التي تشارك لأول مرة في هذا المونديال، علة غرار مهيدب احمد وفرحاح وليد وخلايفية صالح وبن علو بختة .

وتطمح الجزائر من خلال هذه المشاركة لانتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتان.