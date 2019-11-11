العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نادية مجمج تحتل المركز الرابع في مسابقة رمي الرمح

دبي - اكتفت الرياضية الجزائرية، نادية مجمج بالمركز الرابع في نهائي مسابقة رمي الرمح (فئة ت56) في بطولة العالم لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة، المتواصلة فعالياتها بملعب دبي بالإمارات العربية المتحدة لغاية 15 نوفمبر الجاري.

وأنهت، عميدة العاب القوى الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة،مسابقة رمي الرمح في المركز الرابع بعد تسجيلها لرمية بطول 00ر21 متر في المحاولة الرابعة.

ورغم تواضع هذه النتيجة سمحت لها بتحطيم الرقم القياسي الافريقي الذى يعود الي مايو 2018 ب(95ر20 متر) .

وعاد اللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح لليتوانية ديانا دادزيت ب( 54ر25 متر) ، متقدمة الايرانية موتاغيان موا في في المركز الثاني برمية (67ر22 متر)، ثم البرازيلية روشا ماشادو رايسا في المركز الثالث ب(28ر22متر)، علما انّ مسابقة رمي الرمح قد عرفت مشاركة 12 رياضية .

من جهتها احتلت مواطنتها بن علو بختة المركز السابع في نهائي مسابقة رمي الرمح (فئة اف. 12/13) بعد تسجيلها لرمية بطول 05ر31متر، في المحاولة الرابعة ، محطمة بذلك رقمها الشخصي .

ورغم حداثة عهدها برياضة العاب القوى للمعاقين ، الا انّ الرياضية بن علو قد سجلت ست (6) محاولا ناجحة .

وعادت المراكز الثلاثة الاولى لهذه المسابقة لكل من الصينية زاوو يوبينغ ب(00ر64 متر- رقم قياسي عالمي جديد)، متبوعة في المركز الثاني بالروسية آنا كولينيش سوروكينا ب(87ر38 متر)، ثم الأوزبكية نوزيماكهون كايوموفا في المركز الثالث ب( 86ر38 متر).

ويتضمن برنامج امسية اليوم الاثنين مشاركة رياضين جزائريين اثنين، ويتعلق الامر بكل من مونية قاسمي في رمي القرص و بوكوفة عاشورة في رمي الرمح (فئة اف 46) ، علما ان هذه الاخيرة هي صاحبة الرقم القياسي الافريقي لهذا الاختصاص برمية بطول (73ر31 متر).

ويشهد هذا الموعد التنافسي حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.