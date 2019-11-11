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كرة اليد/القسم الأول (رجال): المصادقة أخيرا على نظام المنافسة الجديد

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 11:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
كرة اليد/القسم الأول (رجال): المصادقة أخيرا على نظام المنافسة الجديد

وهران - وافق أخيرا رؤساء النوادي الناشطة في القسم الوطني الأول لكرة اليد (رجال) على النظام الجديد للمنافسة الخاص بموسم 2019-2020 بعد أن أبدى غالبيتهم تحفظه عليه في وقت سابق، بحسب ما استفيد اليوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وأضاف نفس المصدر أنه بناء على الإجماع الذي لقيه النظام الجديد للمنافسة فإنه تقرر إجراء الجولة الأولى من البطولة يوم 22 نوفمبر الجاري بعدما تأجلت لأسبوعين كاملين عن موعدها المحدد سلفا.

وتطلب الأمر من مسؤولي الاتحادية دعوة رؤساء النوادي العشرين الناشطين في القسم الوطني الأول إلى اجتماع أمس الأحد بمقرها لإقناع أكثر المترددين بنظام المنافسة الجديد، كما أشير إليه.

ووفقا لهذا النظام، فإن الفرق العشرين ستقسم إلى ثلاثة أفواج (وسط وغرب وشرق)، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دورة الصعود التي ستلعب على شكل بطولة مصغرة في مدينة سيتم تعيينها لاحقا، على أن يصعد البطل ووصيفه إلى القسم الممتاز.

من جهتهم، فإن أصحاب المراتب الثلاث الأخيرة عن كل فوج سينزلون مباشرة إلى لقسم الوطني الثاني، فيما يتعين على أصحاب المراكز ما قبل الأخيرة التنافس في بطولة مصغرة أيضا لتعيين النازل الرابع إلى الدرجة السفلى.

 

تركيبة المجموعات الثلاث :

 

- مجموعة الوسط : شباب بئر مراد رايس، نادي الجزائر الوسطى، اتحاد المدنية،

نادي الأبيار، طليعة باب الوادي، أمل عين طاية، ناديت الجزائر.

- مجموعة الغرب : مولودية وهران، أولمبي مغنية، آفاق مواهب وهران، نادي أدرار، شبيبة القبائل، أمل الأربعاء.

- مجموعة الشرق : نجم جميلة، أولمبيك أمجاز الدشيش، أمل بريكة، اتحاد بوثلجة، شباب الحروش، شباب النقاوس، مولودية جامعة.

 

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كرة اليد/القسم الأول (رجال): المصادقة أخيرا على نظام المنافسة الجديد
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 11:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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