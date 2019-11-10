ألعاب القوى/البطولة الإفريقية: لجنة المعاينة "راضية"على المنشآت بالجزائر العاصمة

الجزائر - عبّر وفد الكونفدرالية الافريقية لألعاب القوى، المكلف بمعاينة المنشآت التي ستحتضن البطولة الافريقية المقررة من 24 الى 28 يونيو 2020 بالجزائر العاصمة، عن "رضاه"، عقب الزيارة التي قادته اليوم الأحد الى مركب "محمد بوضياف"، حسب الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وزار وفد الهيئة الافريقية، -المتكون من المغربي عبد العزيز داودة والسينغالي لمين فاتي-، ملعب "5 جويلية" و المُلحق الخاص بألعاب القوى المعروف ب "الساتو" الذي يعرف حاليا اشغال تجديد.

و اشار لمين فاتي قائلا: "نتمنى ان تُستكمل الاشغال في غضون ثلاثة اشهر، لأن البطولة الافريقية ستكون الفرصة الاخيرة لرياضيي القارة السمراء من اجل تحقيق الحد الادنى المؤهل الى الالعاب الاولمبية الصيفية "، مضيفا انه "متفائل" بخصوص حسن سير الأشغال لأن الجزائر -حسبه- "دائما ما تكون حاضرة لما يتعلق الأمر بتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية".

بالإضافة الى "الساتو" وملعب "5 جويلية"، قام وفد الكونفدرالية الافريقية لألعاب القوى بزيارة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم، حيث عاين الهياكل الرياضية التي تتوفر عليها.

وبالنسبة لبرنامج غدا الاثنين، يقصد الوفد مؤسسة التلفزيون الجزائري للتفاوض حول حقوق بث البطولة الافريقية المقبلة، حسب الاتحادية التي تؤكد أن مواقع إقامة الوفود المشاركة في موعد الجزائر ستكون، من جهتها، محل زيارة معاينة اخرى.