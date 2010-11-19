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أدرار: أكثر من 160 متسابق منتظر في الطبعة الثانية ل"كأس المهاري"

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
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أدرار - يتوقع مشاركة أزيد من 160 متسابق في الطبعة الثانية لكأس الإتحادية الجزائرية للفروسية ''سباق المهاري" التي ستنطلق فعالياتها بعد غد الثلاثاء بأدرار، حسب ما استفيد يوم الأحد من المنظمين.

و قد تم ضبط كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بهذه التظاهرة الرياضية التي ستدوم ثلاثة أيام و التي ستعرف مشاركة متسابقين في امتطاء المهاري من مختلف ولايات الجنوب، حسب ما صرح لـ"وأج" رئيس الرابطة الولائية لرياضة الفروسية، نور الدين أرجيلوس.

وستقام المنافسة التي تنظم تحت إشراف الإتحادية الجزائرية للفروسية بالتنسيق مع الرابطة الولائية بأدرار عبر مراحل مختلفة.

وستشمل تلك المراحل سباق "الرالي" عبر مسارين على مسافتي 10 كلم و 18 كلم إلى جانب مرحلتي سباق الدارة (في شكل دائري) و سباق الفوج واللتان ستقامان في مسار مغلق، كما أوضح رئيس الرابطة.

وينتظر أن يستقطب هذا الحدث الرياضي والثقافي ذي البعد الترفيهي و السياحي مشاركين من ولايات ورقلة و تمنراست و غرداية إلى جانب الولاية المستضيفة، حسب ما أشير إليه.  

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أدرار: أكثر من 160 متسابق منتظر في الطبعة الثانية ل"كأس المهاري"
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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