كرة القدم / برمجة المقابلات: الرابطة امام تحد كبير

الجزائر - على صعوبة المهمة، تسعى رابطة كرة القدم المحترفة - جاهدة - الى تنظيم مقابلات الرابطتين الاولى و الثانية في احسن الظروف، وذلك بالرغم من الاحداث و المستجدات غير المتوقعة التي يمكن ان تطرأ و تنعكس سلبا على البرمجة، حسب ما حرص على تأكيده عضوين من هذه الهيئة.

و بهذا الخصوص، أكّد آكلي أدرار، عضو المكتب التنفيذي للرابطة و رئيس اللجنة المكلفة بمكافحة العنف في الملاعب، ان "الرابطة لا تواجه أي صعوبات مادية او بشرية تحيل دون برمجتها لعدة مقابلات في نفس التاريخ و الساعة"، لكن العائق الاكبر يتمثل في "الامور الطارئة التي تجبرنا احيانا على تعديل البرمجة".

ومعلوم أنه منذ اتخاذ قرار عدم لعب المقابلات يومي الثلاثاء و الجمعة بسبب "الحراك" الشعبي، وجدت الرابطة الوطنية نفسها في بعض الأحيان مجبرة على برمجة أكثر من 10 مقابلات في اليوم، مثل ما كان عليه الشأن أمس السبت لما تمّ اجراء ما لا يقل عن 15 مقابلة في القسمين المحترفين.

و بهذا الخصوص، اوضح فاروق بلقيدوم، رئيس لجنة مراقبة الملاعب: "كنا نود برمجة المقابلات في عدة ايام مثل ما كان عيله الامر في السابق، لكن بعد قرار عدم برمجة المواجهات يومي الجمعة و الثلاثاء، وجدنا انفسنا مجبرين على التأقلم مع هذه الوضعية، علما ان الرابطة لن تدخر اي جهد من اجل ضمان السير الحسن لهذه المباريات على جميع الاصعدة".

وفي سياق متصل، أوضح بلقيدوم ان الرابطة قررت هذا الموسم تعيين محافظين اثنين لكل مقابلة، في محاولة منها لتحسين عملية التنظيم، مضيفا: "في السابق كان محافظ اللقاء يجد صعوبة كبيرة في التحكم في زمام أمور المقابلة، الأمر الذي دفعنا هذا الموسم الى تعيين محافظين اثنين، الاول يتكفل بالاستماع الى الحكم فوق ارضية الميدان و الثاني ينسق مع مصالح الامن، وقد انعكس هذا الاجراء بشكل ايجابي على سير المقابلات".

من جهته، حرص أدرار على ابراز الدور الهام الذي يقوم به محافظ اللقاء الذي وصفه ب"الحلقة الاهم" في عملية تنظيم مقابلات القسم المحترف، موضحا ان محافظ اللقاء يحصل على منحة من الرابطة، وفي حالة استعماله لسيارته الخاصة يتم تعويضه حسب المسافة المقطوعة، ونفس الشيء ينطبق على الايواء، حيث تتكفل الرابطة بدفع فاتورة الفندق.

و تطرق ذات المتحدث الى "الأمور و المستجدات غير المتوقعة" التي كثيرا ما تتسبب في تذبذب البرمجة، مثله مثل زميله بلقيدوم، قائلا : "من السهل اعداد رزنامة موسم بأكمله، لكن الصعوبة تكمن في القدرة على احترامها (...) فالأمور الطارئة كثيرا ما تخلط علينا الاوراق".

وبهذا الخصوص اعتبر بلقيدوم ان "الرابطة تسعى جاهدة للنجاح في تسيير الرابطتين المحترفتين الاولى و الثانية، لكن مشكل حدوث أي طارئ يبقى دائما واردا كتأجيل المباريات (...) هذا الامر يتجاوز صلاحياتنا و يؤثر كثيرا على السير الحسن للبرمجة"، مستشهدا بمقابلة يوم امس السبت بين مولودية وهران و نجم مقرة التي عرفت انقطاعا للإنارة، بالإضافة الى بعض المشاكل المتعلقة بالجانب الامني، فمن الصعب مثلا تجنيد التعداد الامني المناسب لثلاث مقابلات تلعب بولاية واحدة".

وخلص المتحدثان الى التأكيد على ان الهيئة المسيرة للمنافسة تبذل قصارى جهودها من اجل ضمان السير الحسن لجميع الجولات و المقابلات في الوقت الذي لا يتوقف فيه بعض المسؤولين و المدربين عن انتقاد البرمجة التي يعتبرونها "كارثية".