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تصفيات كأس افريقيا 2021 / الجزائر: استدعاء سبانو رحو و حلايمية و زرقان لأول مرة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
تصفيات كأس افريقيا 2021 / الجزائر: استدعاء سبانو رحو و حلايمية و زرقان لأول مرة

الجزائر - كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، يوم الاحد عن قائمة ال23 لاعبا تحسبا لمباراتي الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021، ضد كل من زامبيا يوم 14 نوفمبر بالبليدة و بوتسوانا يوم 18 من نفس الشهر بغابورون.

وعرفت القائمة، التي أعلنت عنها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، استدعاء -لأول مرة- ثلاثة اسماء جديدة، ويتعلق الامر بكل من ماكسيم سبانو رحو (فالونسيان الفرنسي)، رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) و آدم زرقان (نادي بارادو).

و اتسمت كذلك بعودة المهاجم هلال العربي سوداني الذي ينشط بنادي أولمبياكوس اليوناني، و الغائب عن "الخضر" منذ عدة اشهر بسبب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة، بالإضافة كذلك الى استدعاء حريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، الذي كان قد استبعد من الفريق قبل ايام قليلة من انطلاق كأس امم افريقيا 2019 بمصر،لأسباب انضباطية.

بالمقابل، خلت التشكيلة المعلنة من لاعبي وسط ميدان الريان القطري، ياسين براهيمي و نيس الفرنسي، هشام بوداوي.

تجدر الاشارة ان مواجهتي زامبيا و بوتسوانا المقبلتين تشكلان الخرجتين الرسميتين الأولتين "للخضر"، بعد التتويج بالتاج الافريقي الصيف الفارط  بمصر.

               

قائمة ال23 لاعبا :

 

-- حراسة المرمى: عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، رايس وهاب مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجة (ميتز الفرنسي).

 

--الدفاع: جمال بلعمري (الشباب السعودي)، عيسى ماندي (ريال بيتيس الاسباني)، ماكسيم سبانو رحو (فالونسيان الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني)، مهدي تاهرات (أبها السعودي)، رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، ايوب عبد اللاوي (سيون السويسري).

 

-- وسط الميدان : عدلان قديورة (الغرافة القطري)، اسماعيل بن ناصر (ميلان الايطالي)، مهدي عبيد (نانت الفرنسي)، حريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان فغولي (غالاتاسراي التركي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي).

 

--الهجوم : آدم زرقان (نادي بارادو)، بغداد بونجاح (السد القطري)، اسلام سليماني (موناكو الفرنسي)، آندي ديلور (مونبولييه الفرنسي)، هلال العربي سوداني (اولمبياكوس اليوناني)، يوسف بلايلي (الاهلي السعودي).

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تصفيات كأس افريقيا 2021 / الجزائر: استدعاء سبانو رحو و حلايمية و زرقان لأول مرة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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