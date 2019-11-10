Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم داخل القاعة : نحو تنظيم كأس مغاربية ما بين المساجد

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 11:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة القدم داخل القاعة : نحو تنظيم كأس مغاربية ما بين المساجد

وهران - تتأهب جمعية ''نجمة'' للشباب والرياضة بين لولايات لإطلاق كأس مغاربية ما بين المساجد لكرة القدم داخل القاعة اقتداء بنفس المنافسة التي أطلقتها منذ سنتين على الصعيد الوطني، بحسب ما علم من رئيسها.

وصرح شريف بورنان ل/وأج على هامش نهائي الطبعة الثالثة لكأس الجزائر ما بين المساجد الذي احتضنته مساء أمس السبت القاعة متعددة الرياضات "العقيد لطفي" بوهران، بأن النجاح الذي يميز الكأس الوطنية يدفع جمعيته للتفكير في تكرار ذات التجربة على الصعيد المغاربي بدء من السنة المقبلة 2020.

وأضاف :"نفتخر كثيرا بكون أن فكرة إطلاق كأس وطنية ما بين المساجد لكرة القدم داخل القاعة قد لقيت صدى إيجابيا في العالم العربي بدليل أن مثل هذه المنافسات أصبحت تنظم في تونس والأردن وقطاع غزة بفلسطين، بل وأن دورات من هذا القبيل تقام أيضا بين أعضاء الجالية المسلمة في أوروبا".

ولفت نفس المتحدث بأن الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الدورات هو "إشراك الأئمة ورجال الدين في مختلف الحملات الساعية لمحاربة العنف اللفظي والجسدي عبر فضاءات المنافسات الرياضية سيما و أن خطاب هذه الفئة مسموع جدا في المجتمع".

لكن رئيس جمعية ''نجمة'' يتأسف لتراجع الدعم المقدم من طرف الراعيين الرئيسيين لكأس الجزائر ما بين المساجد، وهما وزارتا الشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف، هذه السنة "وهو ما يفسر تسليم هدايا رمزية فقط إلى المتوجين بالطبعة الثالثة بعدما تعودت الجمعية في الطبعتين السابقتين على تكريم أفضل للفائزين في صورة إهدائهم رحلات إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة"، على حد تعبيره.

وعرفت الطبعة الثالثة لكأس الجزائر ما بين المساجد تتويج فريق مسجد ''بوزيان الحجاجي" من سعيدة باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره من مسجد "خديجة بنت خويلد" من عنابة بهدفين لواحد، وهي المباراة التي تزامنت مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

واحتضنت وهران الدورة النهائية للطبعة الثالثة لهذه المنافسة التي تأهل إليها ثمانية فرق بعد اجتيازها بنجاح التصفيات التي انطلقت في مارس المنصرم عبر البلديات ثم الولايات ثم الجهات، بمشاركة حوالي 25.000 لاعب يمثلون 900 فريق، كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم داخل القاعة : نحو تنظيم كأس مغاربية ما بين المساجد
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 11:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.10

وزير العدل يعرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

19.11.10

كرة القدم داخل القاعة : نحو تنظيم كأس مغاربية ما بين المساجد

19.11.10

الرابطة المحترفة الثانية: أولمبي المدية يُعمق الفارق في مركز الريادة

19.11.10

الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يتلقى أول خسارة، والملاحقون يقلصون الفارق

19.11.10

الرابطة الأولى (الجولة العاشرة): النتائج الجزئية والترتيب

19.11.10

الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ12): النتائج الكاملة والترتيب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020