الرابطة المحترفة الثانية: أولمبي المدية يُعمق الفارق في مركز الريادة

الجزائر - ضاعف أولمبي المدية الفارق إلى ست نقاط كاملة في طليعة الترتيب العام، بفضل فوزه على أمل بوسعادة (2-1)، مبتعدا عن ملاحقه وداد تلمسان، المنهزم في مولودية العلمة (1-2)، اليوم السبت، عقب ختام مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي شهدت أيضا سيطرة سريع غليزان على داربي الغرب ضد أولمبي أرزيو (3-2).

كشّر أولمبي المدية عن أنيابه بخصوص طموحه في تأمين عودته إلى قسم الأضواء في أقرب الآجال، بمواصلة سلسلة انتصاراته، حيث أطاح في معقله بأمل بوسعادة (2-1)، بفضل ثنائية أدرار (د 8) والغوماري (د 27)، بالرغم من تقدم الزوار باكرا في النتيجة بواسطة بعلي (د 2). وبهذا عمّق الأولمبي رصيده في الريادة بمجموع (28 ن) بفارق ست نقاط كاملة عن ملاحقه وداد تلمسان المنهزم في العلمة.

بالمقابل انزلق أمل بوسعادة مع ثلاثي المؤخرة (الـ14، 13 ن).

وأهدى وداد تلمسان، فرصة من ذهب لشريكه السابق في الطليعة، أولمبي المدية، للهروب بمفرده في مقدمة الترتيب العام للمحترف الثاني، حينما سقط في ميدان مولودية العلمة (1-2)، حيث فاز أصحاب الأرض بهدفي زرقين (د 50) و قادوس (د 85)، في حين قلّص أوكيل (د 76)، النتيجة للزوار. ورغم هذا الانهزام حافظ "الزيانيون" على مركز الوصافة (22 ن). أما المولودية "العلمية" فقد صعدت إلى الصف الـ11 (15 ن) بمعية عنابة.

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وسيطر سريع غليزان على داربي الغرب لصالحه، عندما تفوق على أولمبي أرزيو في مقابلة مثيرة شهدت تسجيل خمسة أهداف كاملة بواقع (3-2)، وسجل لأصحاب الضيافة كل من دراق (د 4)، كوريبة (د 7) و سيقر (د 59)، في حين وقّع للضيوف كل من سنابي (د 6) والبحاري (د 68). وبالتالي انفرد السريع بالمركز الثالث (21 ن)، أما الأولمبي فقد تراجع نحو الصف السابع (16 ن) برفقة م.بجاية وش.سكيكدة.

وتعثر أمل الأربعاء بعقد دياره لأول مرة منذ قدوم المدرب كمال بوهلال، حيث تعادل مع شبيبة بجاية (1-1)، هذا الأخير تقدم في النتيجة مبكرا بواسطة خلاف (د 13)، قبل أن يعدل دومي (د 54) للمحليين. وعلى ضوء هذه النتيجة، تدحرج الأمل من المنصة ليحل رابعا (20 ن). أما الشبيبة فتبقى في المركز قبل الأخير (7 ن).

واكتفت جمعية الخروب بالتعادل بملعبها أمام مولودية سعيدة (1-1)، بوشوارب (د 59) افتتح باب التهديف للمحليين، لكن بن سالم (د 85) تدارك الموقف وعدل لتشكيلة "السعيدية"، التي عادت بنقطة ثمينة وضعتها في الصف الـ13 (14 ن)، في حين تتمركز الجمعية عند الصف الخامس (18 ن).

وعادت جمعية وهران بنقطة مهمة من ميدان دفاع تاجنانت (1-1)، حيث وقّع شتاف (د 31) للمحليين، قبل أن تُعدّل الكفة للجمعية الوهرانية من طرف لهبيري (د 68)، وهو ما يسمح لها باعتلاء الصف السادس (17 ن)، قبل الدفاع التاجنانتي (السابع، 16 ن) بمعية ثلاثة فرق.

وأحرزت مولودية بجاية الأهم ضد الضيف شبيبة سكيكدة (1-0)، بفضل هدف سلطان (د 51)، لتحل سابعة (16 ن) مناصفة مع "السكيكدية"، أرزيو و تاجنانت.

وتمير لقاء اتحاد عنابة - اتحاد الحراش، بتوقيع ست إصابات كاملة (4-2)، وتداول على التسجيل لأبناء "بونة" كل من بودينة (د 37)، عبدات (د 45+2/ ضد مرماه)، وثنائية بوكمية ( د 90 / ضربة جزاي) و (د 90+3). في حين قلص للزوار كل من بيوض (د 58) و عبدات (د 69). ليتواجد الاتحاد عند المركز الـ11 (15 ن)، بينما يواصل "الحراشية" الغرق في ذيل الترتيب (6 ن).