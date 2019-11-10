الرابطة الأولى (الجولة العاشرة): شباب بلوزداد يتلقى أول خسارة، والملاحقون يقلصون الفارق

الجزائر - تلقى رائد بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب بلوزداد، أول هزيمة له في هذا الموسم، وذلك لحساب الجولة العاشرة التي انطلقت اليوم السبت وتختتم يوم الأربعاء، وعرفت تقليص الملاحقين للفارق، بفوزهم في الجولة نفسها.

وخلال سفرية "محفوفة بالمخاطر"، سقط المتصدر شباب بلوزداد للمرة الاولى منذ بداية الموسم الجاري، على يد شباب قسنطينة بهدف أمضاه الظهير الايمن حسين بن عيادة بمخالفة مباشرة في الدقيقة (37).

وبالرغم من الخسارة إلا أن أبناء "العقيبة" يحتلون الصدارة بمجموع 20 نقطة مناصفة مع الجار مولودية الجزائر، أما الشباب "القسنطيني" فيقفز الى الصف الخامس ب15 نقطة.

من جهته، استغل فريق مولودية وهران فرصة استضافته للصاعد الجديد نجم مقرة، وفاز عليه بهدف نطيف في لقاء توقف لعدة دقائق بسبب مشكل في الانارة.

وعلى إثرها يبقى "الحمراوة" متشبثون بالمركز الثالث ب16 نقطة، مقلصين في نفس الوقت الفارق عن متصدري البطولة الى أربع خطوات، أما بالنسبة للنجم فيتدحرج الى الصف ما قبل الاخير برصيد 8 نقاط فقط.

نفس المهمة أنجزتها شبيبة الساورة التي تمكنت من قلب تأخرها الى فوز ثمين، في داربي الجنوب، على الضيف اتحاد بسكرة (2-1)، بفضل القناص حامية الذي وقع على الثنائية.

وهكذا، يحافظ أبناء بشار على الرتبة الثالثة بمجموع 16 نقطة، أما تشكيلة "الزيبان" فتتراجع الى المركز الـ13 ب9 نقاط.

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بالمقابل، انتهى الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر والضيف نصر حسين داي بالتعادل السلبي، في مباراة عرفت تضييع كل فريق لضربة جزاء، حيث فوّت ركلة الجزاء للاتحاد اللاعب شيريفي (75) اما المهاجم يايا فقد أضاع الضربة الترجيحية ل"النصرية" في آخر لحظة من اللقاء الذي انتهى في أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين.

وهو التعادل الذي لا يخدم أي نادي، حيث يتراجع الاتحاد الى المرتبة السادسة ب14 نقطة، فيما يتقهقر "النهد" الى المركز العاشر ب11ن.

من جانبها، فازت جمعية عين مليلة على الضيف أولمبي الشلف بهدف دون رد، مما سمح للفريق المحلي بالتقدم الى الصف السادس ب14 نقطة رفقة اتحاد الجزائر، أما وضعية "الشلفاوة" فيبدو أنها لا تزال تراوح مكانها، متراجعا بدرجة وتحديدا الى المرتبة 14 بحصيلة نقاط، ناقص مقابلة.

من جانب آخر، تنفس وفاق سطيف قليلا بعد فوزه على الضيف اتحاد بلعباس (2-1)، وهو الانتصار الذي يسمح لابناء "سيدي الخير" بالصعود الى المرتبة 11 ب10 نقاط رفقة منافسهم في هذا الموعد، الاتحاد "العباسي".

كما استغل أهلي برج بوعريريج فرصة استقباله لنادي بارادو من أجل التغلب عليه بثنائية نظيفة، في لقاء تأخر انطلاقه لعشرين دقيقة بسبب مشكل في الانارة.

ويسمح الفوز لابناء "البيبان" بالابتعاد عن منطقة الخطر، محتلين الصف التاسع بمجموع 12 نقطة، أما وضعية "الباك" فتتعقد في مؤخرة الترتيب بسبع نقاط فقط وهو المنقوص من مواجهتين.

يشار أن آخر مواجهة من هذه الجولة، والتي تجمع بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، قد أجلت الى الأربعاء 13 نوفمبر ابتداء من (45ر18 سا)، بسبب ارتباط المولودية بمنافسة كأس العرب للاندية.