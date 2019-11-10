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الرابطة الأولى (الجولة العاشرة): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت وتختتم يوم الاربعاء.

 

                   السبت 9 نوفمبر :

جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف           1 - 0

مولودية وهران - نجم مقرة                    1 - 0  

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد              1 - 0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي            0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة                2 - 1

أهلي برج بوعريريج - نادي بارادو         2 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس                 2 - 1 

 

                   الأربعاء 13 نوفمبر :

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل       (45ر18 سا)

 

الترتيب                         نقاط     لعب

  1. مولودية الجزائر 20 8

--. شباب بلوزداد               20      9

  1. مولودية وهران 16 9 

--. شبيبة الساورة             16      9

  1. شباب قسنطينة 15 10
  2. اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة           14    10

  1. شبيبة القبائل 13 8
  2. أهلي برج بوعريريج 12 9
  3. نصر حسين داي 11 10
  4. اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف              10       10

  1. اتحاد بسكرة 9 10
  2. أولمبي الشلف

     8       9

--. نجم مقرة                  8        10

  1. نادي بارادو 7 8.
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الرابطة الأولى (الجولة العاشرة): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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