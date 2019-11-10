الرابطة الأولى (الجولة العاشرة): النتائج الجزئية والترتيب

السبت 9 نوفمبر :
جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف 1 - 0
مولودية وهران - نجم مقرة 1 - 0
شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1 - 0
اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 0 - 0
شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 2 - 1
أهلي برج بوعريريج - نادي بارادو 2 - 0
وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 2 - 1
الأربعاء 13 نوفمبر :
مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (45ر18 سا)
الترتيب نقاط لعب
- مولودية الجزائر 20 8
--. شباب بلوزداد 20 9
- مولودية وهران 16 9
--. شبيبة الساورة 16 9
- شباب قسنطينة 15 10
- اتحاد الجزائر 14 9
--. جمعية عين مليلة 14 10
- شبيبة القبائل 13 8
- أهلي برج بوعريريج 12 9
- نصر حسين داي 11 10
- اتحاد بلعباس 10 9
--. وفاق سطيف 10 10
- اتحاد بسكرة 9 10
- أولمبي الشلف
8 9
--. نجم مقرة 8 10
- نادي بارادو 7 8.