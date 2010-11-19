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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ12): النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يوم السبت :

 

أمل الأربعاء     - شبيبة بجاية                    1 - 1

سريع غليزان  - أولمبي أرزيو                   3 - 2

أولمبي المدية    - أمل بوسعادة                    2 - 1

جمعية الخروب  - مولودية سعيدة                1 - 1

اتحاد عنابة      - اتحاد الحراش                4 - 2                            

مولودية العلمة   - وداد تلمسان               2 - 1          

دفاع تاجنانت    - جمعية وهران                1 - 1

مولودية بجاية   - شبيبة سكيكدة                  1 - 0

 

الترتيب                     نقاط        لعب

  1. أولمبي المدية 28 12
  2. وداد تلمسان 22 12
  3. سريع غليزان 21 12
  4. أمل الأربعاء 20 12
  5. جمعية الخروب 18 12
  6. جمعية وهران 17 12
  7. مولودية بجاية 16 11

--. شبيبة سكيكدة          16         12

--. أولمبي أرزيو          16        12

  1. دفاع تاجنانت 16 12
  2. اتحاد عنابة 15 12 

--. مولودية العلمة        15        12

  1. مولودية سعيدة 14 12
  2. أمل بوسعادة 13 12
  3. شبيبة بجاية 7          11
  4. اتحاد الحراش 6 12.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ12): النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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