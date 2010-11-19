الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ12): النتائج الكاملة والترتيب

أمل الأربعاء - شبيبة بجاية 1 - 1
سريع غليزان - أولمبي أرزيو 3 - 2
أولمبي المدية - أمل بوسعادة 2 - 1
جمعية الخروب - مولودية سعيدة 1 - 1
اتحاد عنابة - اتحاد الحراش 4 - 2
مولودية العلمة - وداد تلمسان 2 - 1
دفاع تاجنانت - جمعية وهران 1 - 1
مولودية بجاية - شبيبة سكيكدة 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
- أولمبي المدية 28 12
- وداد تلمسان 22 12
- سريع غليزان 21 12
- أمل الأربعاء 20 12
- جمعية الخروب 18 12
- جمعية وهران 17 12
- مولودية بجاية 16 11
--. شبيبة سكيكدة 16 12
--. أولمبي أرزيو 16 12
- دفاع تاجنانت 16 12
- اتحاد عنابة 15 12
--. مولودية العلمة 15 12
- مولودية سعيدة 14 12
- أمل بوسعادة 13 12
- شبيبة بجاية 7 11
- اتحاد الحراش 6 12.