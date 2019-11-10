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ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نسيمة صايفي تهدي الجزائر الميدالية الذهبية الثانية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نسيمة صايفي تهدي الجزائر الميدالية الذهبية الثانية

دبي - أهدت نسيمة صايفي (رمي القرص  - ف56/57 )، يوم السبت، الميدالية الذهبية الثانية للجزائر في بطولة العالم لرياضة ألعاب القوى لذي الاحتياجات الخاصة، الجارية بملعب دبي بالإماراتية والمؤهلة إلى الالعاب البرالمبية-2020 بطوكيو.

وحققت الجزائرية رمية ب35.76 متر، متفوقة على الصينية كزي ميان (31.49 متر)، بينما اكتفت الجزائرية الأخرى صافيا جلال بالميدالية البرونزية (31.05 متر).

إقرأ أيضا :  ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة/بطولة العالم: الجزائر حاضرة ب22 رياضيا وتطمح لانتزاع 18 ميدالية

وبعد حصيلة اليوم، ترفع الجزائر رصيدها إلى ثماني ميداليات (2 ذهبيتان، 4 فضيات و 2 برونزيتين). وكانت بقية ميداليات المنتخب الوطني من نصيب:  لهواري بحلاز (الميدالية الذهبية) في ف32، وليد فرحاح (ميدالية فضية) في ف32، سيد علي بوزرين  (ميدالية فضية) في نهائي سبقا 800م (صنف ت36)، منية قاسمي (ميدالية فضية) في رمي الصولجان (ف32)، ليندة حمري (ميدالية فضية) في القفز الطويل (ف12)، عبداللطيف بقة (الميدالية البرونزية) في السابق لسباق الـ1500م (ت13)، ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) وتطمح لانتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتان.

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ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نسيمة صايفي تهدي الجزائر الميدالية الذهبية الثانية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 10:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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