ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نسيمة صايفي تهدي الجزائر الميدالية الذهبية الثانية

وحققت الجزائرية رمية ب35.76 متر، متفوقة على الصينية كزي ميان (31.49 متر)، بينما اكتفت الجزائرية الأخرى صافيا جلال بالميدالية البرونزية (31.05 متر).
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وبعد حصيلة اليوم، ترفع الجزائر رصيدها إلى ثماني ميداليات (2 ذهبيتان، 4 فضيات و 2 برونزيتين). وكانت بقية ميداليات المنتخب الوطني من نصيب: لهواري بحلاز (الميدالية الذهبية) في ف32، وليد فرحاح (ميدالية فضية) في ف32، سيد علي بوزرين (ميدالية فضية) في نهائي سبقا 800م (صنف ت36)، منية قاسمي (ميدالية فضية) في رمي الصولجان (ف32)، ليندة حمري (ميدالية فضية) في القفز الطويل (ف12)، عبداللطيف بقة (الميدالية البرونزية) في السابق لسباق الـ1500م (ت13)، ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.
وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) وتطمح لانتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتان.