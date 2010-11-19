كأس العالم للسباحة 2019/100 متر على الظهر: الجزائري عرجون يحل سادسا

الدوحة - احتل السباح الجزائري، عبد الله عرجون، المركز السادس لسباق 100 متر على الظهر، بينما اكتفى مواطنه جواد سيود، بالصف العاشر في 400 متر أربع سباحات، في اختتام منافسات اليوم الثالث والأخير من المحطة السابعة والأخيرة لكأس العالم للسباحة-2019 داخل الحوض الكبير (50 مترا)، التي جرت بين 7 و 9 نوفمبر بالدوحة (قطر).

ودخل عرجون (18 سنة) سادسا في نهائي 100 متر على الظهر بتوقيت (55 ثا 88 ج)، حيث لم يتمكن من تحسين رقمه الشخصي (55 ثا 61 ج)، والذي يعد الرقم القياسي الجزائري، بينما عادت الذهبية للأمريكي ميشايل اندرو بزمن (54 ثا 07 ج).

وكان سباح نادي بريد الجزائر، قد تأهل إلى النهائي إثر وصوله رابعا لمجموعته التصفوية الثانية بواقع (56 ثا 49 ج).

من جانبه، اكتفى مواطنه جواد سيود، بالمرتبة العاشرة لتخصص 400 متر أربع سباحات، ضمن المجموعة البطيئة بتوقيت قدره (4 د 30 ثا 28 ج)، بعيدا بست ثواني كاملة عن أحسن توقيت له (4 د 24 ثا 21 ج). بالمقابل توج المجري هولو بلازس بالمعدن النفيس (4 د 15 ثا 17 ج).

وفي تخصص 200 متر سباحة حرة، عجز سيود (20 سنة)، عن تجاوز عقبة مجموعته التصفوية الأولى بدخوله سادسا (1 د 56 ثا 58 ج)، لينال السويسري انطونيو جاكوفيتش ذهبية النهائي (1 د 50 ثا 21 ج).

للتذكير أن السباح الواعد، عبد الله عرجون، قد حلّ الخميس الماضي، خامسا في نهائي 200 متر على الظهر (2 د 02 ثا 56 ج) و مُحسّنا بالمناسبة الرقم القياسي الوطني الذي كان بحوزته.

في حين أقصي من الدور التصفوي لسباق 50 متر على الظهر حينما اكتفى بزمن (26 ثا 31 ج)، مُبتعدا عن أحسن نتيجة له (25 ثا 61 ج/ رقم قياسي جزائري). وخلال منافسات اليوم الثاني، أمس الجمعة، حل جواد سيود سادسا في نهائي سباق 200 متر أربع سباحات (2 د 03 ثا 52 ج)، حيث عجز حامل الرقم القياسي الوطني لهذا التخصص بأقل من دقيقتين (1 د 59 ثا 36 ج)، عن تحسين رقمه الشخصي أو حتى معادلته. كما شارك سباح نادي ايرون سويم بودابست (المجر)، في سباق 200 متر فراشة، لكنه أقصي خلال التصفيات (2 د 06 ثا 44 ج). وبالتالي عرف سيود نفس المصير، بابتعاده عن تحقيق أحسن توقيت له (2 د 01 ثا 72 ج)، والذي يعد كذلك رقما قياسيا جزائريا.

وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى من كأس العالم للسباحة-2019، كانت قد أقيمت في طوكيو ما بين 2 و4 أغسطس الماضي، فيما انتظمت المرحلة الثانية في مدينة جينان بالصين من 8 إلى 10 اغسطس، والمرحلة الثالثة في سنغافورة من 15 الى 17 من الشهر نفسه، واحتضنت المرحلة الرابعة مدينة بودابست من 4 الى 6 أكتوبر الماضي، بينما أقيمت المرحلة الخامسة في برلين من 11 إلى 13 أكتوبر، والسادسة في كازان الروسية من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.