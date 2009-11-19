ألعاب القوى/احتياجات خاصة /بطولة العالم-2019/ (اليوم الثالث): بحلاز (ف32) يهدي الجزائر أول ذهبية

دبي- توج الجزائري لهواري بحلاز من ذوي الاحتياجات الخاصة , بالميدالية الذهبية الاولى في اليوم الثالث من بطولة العالم للفئة التي افتتحت فعالياتها سهرة اول أمس الخميس بملعب دبي بالإمارات وتدوم حتى 15 نوفمبر وتعد مؤهلة إلى الالعاب البرالمبية-2020 بطوكيو.

وتجاوز بحلاز برميته المقدرة ب 89ر33 , متقدما على زميله وليد فرحاح (33ر34) ,الذي عادت اليه الميدالية الفضية, ليحسن بذلك رقمه الشخصي, بينما نال البرونزية البولوني , ماسياز سوجال ( 31. 90).

ويرتفع بذلك حصاد الجزائر الى اربع ميداليات ( ذهبية واحدة , فضيتان وبرونزية).

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وكان العداء الجزائري سيد علي بوزرين , قد نال في نهائي سباق 800م (صنف ت36) أمس الجمعة ميدالية فضية, بعد أن قطع مسافة السباق في 2د و15ثا و85ج، خلف البريطاني بول بلاك (2د و07ثا و44ج) والاسباني خوسي بامبانو (2د و27ثا و70ج).

من جهته، اكتفى صاحب اللقب العالمي السابق لسباق الـ1500م (ت13)، عبداللطيف بقة بالبرونزية سهرة أمس الخميس عندما حل ثالثا في وقت قدره (3د و49ثا و30ج)، متأخرا عن البطل العالمي الجديد الاسترالي جاريد كليفورد (3د و47ثا و78ج) ونائبه الروسي أونطو كلياتان (3د و47ثا و91ج).

وبالعكس من بوزورين وبقة، فإن سمير نويوة ومحمد برحال وبشير مراد لم يحققوا النتائج المرجوة منهم خلال النهائيات التي شاركوا فيها.

برنامج منافسات الرياضيين الجزائريين المبرمجة يوم السبت:

رمي القرص (ف56/57) : النهائي

رمي الرمح (ف12/13) : بن علو بختة (النهائي).

رمي الرمح (ف46) : بوقوفة عاشورة (النهائي).

رمي القرص (ف32) : قاسمي منية (النهائي).