كأس افريقيا للأمم لأقل من 23 سنة: فوز مصر على مالي1-0 في المباراة الافتتاحية

القاهرة- فاز المنتخب المصري الأولمبي على ضيفه المالي بهدف نظيف (1-0) في المباراة التي جمعتهما بملعب القاهرة مساء يوم الجمعة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجح المنتخب المصري من إحراز الهدف الأول و الوحيد عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 29 بعد تمريرة من رمضان صبحي لأسامة جلال الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وتمكن مصطفى محمد من مراوغة لاعب المنتخب المالي دون كرة حيث سبقه في خطوة واحدة وارتقى عاليًا واضعًا ضربة رأسية قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني، انخفض مستوى المباراة قليلًا مع تراجع المنتخب المصري واعتماده على الأسلوب الدفاعي وشن الهجمات المرتدة، فيما اقتصرت محاولات المنتخب المالي على التصويب من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق كرة عرضية للمنتخب المالي داخل منطقة الجزاء صوبها علي ماليه برأسية قوية إلا أن الحارس محمد صبحي تمكن من إبعادها عن شباكه قبل أن يقابلها مهاجم الضيوف بتسديدة جديدة ارتطمت في القائم.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي وغانا والكاميرون، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب إفريقيا.

يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى ستمثل القارة الافريقية في دورة كرة القدم للألعاب الاولمبية المقررة الصائفة المقبلة بطوكيو (اليابان).