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ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة /بطولة العالم-2019 : ميداليتان فضيتان للجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 19:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة /بطولة العالم-2019 : ميداليتان فضيتان للجزائر

دبي - أحرزت الجزائريتان منية قاسمي (رمي الصولجان ف32) وليندة حمري (القفز الطويل ف12) ميداليتان فضيتان، اليوم الجمعة، في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الجارية بدبي الإماراتية والمؤهلة إلى الالعاب البرالمبية-2020 بطوكيو.

وحققت منية قاسمي رمية ب23.45 متر خلف التونسية مروة ابراهمي (24.45 متر)، بينما اكتفت الروسية أناستازيا موسكتاينكو (21.58 متر) بالميدالية البرونزية.   

ومن جهتها، تمكنت مواطنتها ليندة حمري من تحقيق قفزة ب5.58 متر، في الوقت الذي توجت فيه الاوكرانية أوكسانا زيبكوفسكا (5.54 متر) بالميدالية الذهبية.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب البرازيلية فيرايرا ميندونكا (5.54 متر).

وبعد حصيلة اليوم الثاني، ترفع الجزائر رصيدها إلى أربع ميداليات (3 فضيات و 1 برونزية).

إقرأ أيضا : ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (بطولة العالم-2019): ميداليتان منها فضية للجزائر

وكانت الجزائر قد حصدت ميداليتان (فضية وبرونزية) خلال اليوم الأول من المنافسات مساء أمس الخميس. وكانت الفضية الجزائرية من نصيب العداء سيد علي بوزرين في نهائي سبقا 800م (صنف ت36)، بينما اكتفى صاحب اللقب العالمي السابق لسباق الـ1500م (ت13)، عبد اللطيف بقة بالبرونزية عندما حل ثالثا في وقت قدره (3د و49ثا و30ج).

ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) وتطمح لانتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتان.

آخر تعديل على الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 20:03
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ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة /بطولة العالم-2019 : ميداليتان فضيتان للجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 19:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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