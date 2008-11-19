كأس العالم للسباحة 2019/اليوم الثاني/ نهائي 200 متر أربع سباحات: الجزائري سيود يحل سادسا

الدوحة - احتل السباح الدولي الجزائري، جواد سيود، المركز السادس في نهائي سباق 200 متر أربع سباحات، أمسية الجمعة، ضمن اليوم الثاني من المحطة السابعة والأخيرة لكأس العالم للسباحة-2019، الجارية بين 7 و 9 نوفمبر بالدوحة (قطر).

وأحرز سباح المنتخب الوطني توقيتا قدره (2 د 03 ثا 52 ج)، بينما توج الياباني كايتا سوناما بالميدالية الذهبية (1 د 59 ثا 28 ج)، متوفقا على الألماني فيليب هاينتز (2 د 00 ثا 15 ج)، و دفيد فيراسزتو (2 د 01 ثا 43 ج) من المجر.

وقد صعد سيود (20 سنة) إلى النهائي باعتلائه المرتبة الثانية، خلال المجموعة التصفوية الأولى (2 د 04 ثا 11 ج). وبالتالي عجز حامل الرقم القياسي الوطني لتخصص 200 متر أربع سباحات بأقل من دقيقتين (1 د 59 ثا 36 ج)، عن تحسين رقمه الشخصي أو حتى معادلته.

كما شارك سباح نادي ايرون سويم بودابست (المجر)، في سباق 200 متر فراشة، لكنه أقصي خلال المجموعة التصفوية الثالثة باحتلاله الصف الخامس (2 د 06 ثا 44 ج)، بينما عاد اللقب في السباق النهائي للجنوب إفريقي شاد لوكلو (1 د 57 ثا 66 ج).

ليعرف جواد سيود نفس المصير، بابتعاده عن تحقيق أحسن توقيت له (2 د 01 ثا 72 ج)، والذي يعد كذلك رقما قياسيا جزائريا.

للتذكير أن مواطنه عبد الله عرجون (18 سنة)، قد حلّ أمس الخميس، خامسا في نهائي 200 متر على الظهر (2 د 02 ثا 56 ج) و مُحسّنا بالمناسبة الرقم القياسي الوطني الذي كان بحوزته.

وضمن برنامج اليوم الثالث والأخير من محطة الدوحة لكأس العالم، يشارك غدا السبت، السباح عبد الله عرجون في سباق 100 متر على الظهر، بينما يخوض جواد سيود سباقي 400 متر أربع سباحات و 200 متر سباحة حرة.

وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى من كأس العالم للسباحة- 2019، كانت قد أقيمت في طوكيو ما بين 2 و4 أغسطس الماضي، فيما انتظمت المرحلة الثانية في مدينة جينان بالصين من 8 إلى 10 اغسطس، والمرحلة الثالثة في سنغافورة من 15 الى 17 من الشهر نفسه، واحتضنت المرحلة الرابعة مدينة بودابست من 4 الى 6 أكتوبر الماضي، بينما أقيمت المرحلة الخامسة في برلين من 11 إلى 13 أكتوبر، والسادسة في كازان الروسية من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.