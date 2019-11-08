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الدورة العربية للريغبي السباعي: الجزائر تفوز على السودان وتسقط أمام الإمارات والأردن

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الدورة العربية للريغبي السباعي: الجزائر تفوز على السودان وتسقط أمام الإمارات والأردن

عمان - استهل المنتخب الجزائري للريغبي السباعي  منافسات الدورة العربية، بفوز على السودان وخسارتين أمام الإمارات العربية المتحدة و الأردن، اليوم الجمعة، في افتتاح الطبعة الخامسة بالعاصمة الاردنية عمان .

وتفوق "الخُضر" -ضمن نظام بطولة مصغرة- في أولى خرجاتهم خلال الصبيحة على المنتخب السوداني بنتيجة ثقيلة (31-0)، قبل أن ينهزم زملاء القائد زكرياء عمراني في المواجهة الثانية أمام الإمارات العربية المتحدة بواقع (5-15).

وفي نهاية الظهيرة، سقط  المنتخب الجزائري ثانية في آخر مقابلة لنهار اليوم على يد المنتخب الأردني (12-20)، منظم الدورة وصاحب الأرض.

وتحسبا لليوم الثاني من هذا البطولة العربية، غدا السبت، يواجه الفريق الوطني الجزائري كل من منتخبي مصر و فلسطين على التوالي.

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للتذكير أن العناصر الوطنية قد أجرت قُبيل موعد هذه الطبعة الخامسة من الدورة العربية للريغبي السباعي، تربصا تحضيريا قصيرا بالجزائر العاصمة، تحت إشراف المدير الفني الوطني، محمد صحراوي، الذي يقود التشكيلة الوطنية بعمان.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد، الذي تنظمه الاتحادية الأردنية للريغبي، بدعوة من الاتحاد العربي للعبة. وبحضور خمسة بلدان عربية أخرى : الأردن (البلد المنظم)، فلسطين، السودان، مصر، الإمارات العربية المتحدة.

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الدورة العربية للريغبي السباعي: الجزائر تفوز على السودان وتسقط أمام الإمارات والأردن
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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