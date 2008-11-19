الكأس العربية لكرة القدم : مولودية الجزائر تفرض التعادل على القوة الجوية العراقي (0-0) في أربيل

أربيل (العراق) - سجلت مولودية الجزائر، ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في كأس العرب للأندية في كرة القدم، نتيجة إيجابية بفرضها التعادل (0-0) على نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الجمعة، بمدينة أربيل، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من هذه المنافسة.

وكانت هذه المواجهة مقررة يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي بكربلاء، قبل أن يتم نقلها إلى البصرة ثم أربيل، نظرا للمظاهرات التي تشهدها عدد من مدن العراق.

ويبقى العميد بدون انهزام في هذه المنافسة العربية بعد أن أزاح من طريقه نادي ظفار العماني في الدور السادس عشر (1-0 ذهابا، 1-1 إيابا).

وستجري مباراة الإياب يوم الاٌثنين 16 ديسمبر بملعب 5 جويلية (سا 00ر20).

يذكر أن ممثلي الجزائر الآخرين في هذه المنافسة، شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، أقصيا في الدور السابق على يد المحرق البحريني (فوز 3-1 ثم خسارة 0-2) والشباب السعودي (خسارة ذهابا و إيابا 1-3 و 0-2).