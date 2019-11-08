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الرابطة المحترفة الأولى: داربيان يجلبان أنظار المتتبعين

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة المحترفة الأولى: داربيان يجلبان أنظار المتتبعين

الجزائر - يتصدر داربيان مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، يومي السبت والأربعاء، و يتعلق الأمر بالمواجهة العاصمية بين اتحاد الجزائر و نصر حسين داي و كذا داربي الجنوب بين شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة.

و يقوم المتصدر المشترك للبطولة، شباب بلوزداد (20 ن، بمعية مولودية الجزائر)، بتنقل محفوف بالمخاطر إلى قسنطينة للتباري مع الشباب المحلي (السابع، 12 ن)، الذي لن يتخاذل في نيل الزاد كاملا لتأكيد استفاقته إثر حصده أربع نقاط في آخر خرجتين، في حين يسعى أبناء "العقيبة" لمواصلة مشوارهم الإيجابي و انعاش طموحهم للعب الأدوار الأولى ونيل اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2001.

ويستضيف اتحاد الجزائر (الثالث، 13 ن)، الفائز بثلاث مقابلات متتالية، الجار نصر حسين داي (التاسع، 10 ن)، بنية المحافظة على ديناميكية النتائج الايجابية والاقتراب أكثر من الشريكين في الصدارة.

ويبدو الاتحاد مرشحا للانتصار على الورق، لكنه ملزم بتوخي الحيطة والحذر من تشكيلة النصرية، المنتعشة بالفوز الأخير داخل الديار ضد شبيبة الساورة (1-0)، سيما و أن المدرب الجديد، لخضر عجالي، سيقود الفريق لأول مرة كمدرب، بعدما كان لاعبا في سنوات التسعينيات.

وتطمح شبيبة الساورة (الثالثة، 13 ن) لفرض زعامتها على داربي الجنوب، عندما تستضيف اتحاد بسكرة (الـ11، 9 ن). ومن المتوقع أن يسود هذه المواجهة المحلية تنافس شديد بين أبناء الجنوب، ولو أن "النسور البشارية" ستستفيد من دعم جمهورها الوفي.

وفي غرب البلاد، سيحاول فريق مولودية وهران كسب الانتصار الثالث تواليا عند استقبال نجم مقرة (الـ13، 8 ن).

ويوجد أهلي برج بوعريريج (الـ11، 9 ن) في وضعية غير مريحة، بسبب عجزه عن تحقيق الانتصار منذ الجولة الثالثة (فوز على وفاق سطيف 1-0)، ولهذا فهو مطالب بالإطاحة في عقر داره بمتذيل الترتيب، نادي بارادو (الـ16، 7 ن). هذا الأخير يعول على معنويات لاعبيه المرتفعة، عقب تأهلهم التاريخي إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، من أجل تحقيق الاستفاقة.

كما يتوجب على وفاق سطيف (الـ15، 7 ن) إحراز الانتفاضة وإيقاف النزيف جراء ثلاث هزائم متتالية، وذلك بمناسبة استضافة اتحاد بلعباس (التاسع، 10 ن).

وتستقبل جمعية عين مليلة (الثامنة، 11 ن)، أولمبي الشلف (الـ13، 8 ن)، في صراع على نيل النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر.

وفي الأخير، تم تأجيل لقاء "الكلاسيكو" بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل إلى الأربعاء المقبل، بسبب التزام "العميد" بلقاء ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس العرب للأندية، المبرمج زوال اليوم الجمعة ضد نادي القوة الجوية العراقي بمدينة أربيل (سا 00ر14 بالتوقيت الجزائري).

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الرابطة المحترفة الأولى: داربيان يجلبان أنظار المتتبعين
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 15:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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