كأس العالم للسباحة: الجزائري عرجون يحل خامسا ويُحسّن الرقم القياسي الوطني

الدوحة - احتل السباح الدولي الجزائري، عبد الله عرجون، الصف الخامس في السباق النهائي لتخصص 200 متر على الظهر، مُحسّنا الرقم القياسي الوطني، أمسية اليوم الخميس، ضمن المحطة السابعة والأخيرة لكأس العالم للسباحة-2019، الجارية بين 7 و 9 نوفمبر بالدوحة (قطر).

ودخل عرجون خامسا، بتوقيت قدره : 2 د 02 ثا 56 ج، بينما عادت الذهبية للأسترالي برادلي وودوارد (1 د 58 ثا 42 ج)، متبوعا بالياباني، كايتا سوناما (1 د 58 ثا 83 ج) و ميكيتا تسميه (2 د 00 ثا 92 ج) من بلاروسيا.

وفضلا عن تحقيقه هذه النتيجة الإيجابية، فقد تمكن سباح نادي بريد الجزائر، من تحسين الرقم القياسي الوطني السابق ببعض الأجزاء من المائة (2 د 02 ثا 73 ج)، والذي كان بحوزته منذ دورة الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب.

وكان سباح المنتخب الوطني، عرجون (18 سنة)، قد تأهل إلى النهائي بنيله المرتبة الثانية، خلال المجموعة التصفوية الثانية (2 د 02 ثا 86 ج).

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ومن جانبه، سيدخل مواطنه جواد سيود، غمار المنافسة غدا الجمعة، من بوابة سباق 200 متر أربع سباحات، ليشارك بعدها خلال نفس اليوم في سباق 200 متر فراشة.

وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى من كأس العالم للسباحة- 2019، كانت قد أقيمت في طوكيو ما بين 2 و4 أغسطس الماضي، فيما انتظمت المرحلة الثانية في مدينة جين ان بالصين من 8 إلى 10 اغسطس، والمرحلة الثالثة في سنغافورة من 15 الى 17 من الشهر نفسه، واحتضنت المرحلة الرابعة مدينة بودابست من 4 الى 6 أكتوبر الماضي، بينما أقيمت المرحلة الخامسة في برلين من 11 إلى 13 أكتوبر، والسادسة في كازان الروسية من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.