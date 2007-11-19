كرة السلة- البطولة العربية للأندية سيدات: فوز المجمع البترولي على الفحيص الأردني (60-46) 

الرباط - تغلب المجمع الرياضي البترولي على شباب الفحيص الأردني بنتيجة 60-46 اليوم الخميس بمدينة مكناس المغربية لحساب الجولة الثالثة و الأخيرة عن المجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية لكرة السلة (سيدات).

هذا الفوز هو الثاني للمجمع البترولي بعد ذلك المسجل أمام الجيش الملكي المغربي (78-33)، مقابل هزيمة واحدة أمام الامل الرياضي للوطن القبلي التونسي (65-79) خلال الجولة الأولى.

في الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، احتلت أندية المجمع البترولي و أمل الوطن القبلي و الفحيص المركز الأول ب 5 نقاط، لكن فارق النقاط كان في صالح التونسيات (+13) أمام الجزائريات (0) و الأردنيات (-13).

وتجري لاحقا مباراة بحرية حسين داي - الشارقة (المجموعة الثانية) التي ستحدد المتأهل للدور ربع النهائي.

وتتشكل المجموعة الثانية من أندية بحرية حسين داي (الجزائر) و نادي مكناس (المغرب) و النادي الصفاقسي (تونس) و نادي بيروت (لبنان) و الشارقة (الإمارات العربية المتحدة).

ومن مجموع التسعة فرق المشاركة في هذه الدورة، سيقصى الفريق الخامس فقط من المجموعة (ب)، بينما ستتأهل كل التشكيلات الأخرى لربع النهائي المزمع اجراؤه بعد غد السبت.

وفيما يلي النتائج و ترتيب المجموعة الأولى:

الجولة الثالثة / الخميس 7 نوفمبر:

المجمع البترولي (الجزائر)

- شباب الفحيص (الأردن) 60-46

الجيش الملكي (المغرب) - أمل الوطن القبلي (تونس) 64-71

الترتيب نقاط لعب

1 . أمل الوطن القبلي 5 3 (+13)

المجمع البترولي 5 3 )0) الفحيص 5 3 (-13)

4.الجيش الملكي 3 3

مباريات لعبت :

المجمع البترولي - الجيش الملكي 78-33

شباب الفحيص - أمل الوطن القبلي 78-77

أمل الوطن القبلي - المجمع البترولي 79-65

شباب الفحيص - الجيش الملكي 72-53 .