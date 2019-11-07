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الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي تعترف رسميا بأعضاء اللجنة الوطنية للكوشيكي

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي تعترف رسميا بأعضاء اللجنة الوطنية للكوشيكي

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية للكاراتي- دو اليوم الخميس، أن الهيئة الدولية للكاراتي- كوشيكي، إعترفت رسميا بتركيبة اللجنة الوطنية لهذا الاختصاص.

وتحتفظ الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي، بقائمة تضم أسماء أعضاء اللجنة الجزائرية للاختصاص القتالي-كوشيكي ، صادق عليها رئيسها ماسا ميتسو كوداكا هانشي (درجة 8)، حسبما أوردته الهيئة الفديرالية الجزائرية  في صفحتها الرسمية على الانترنت.

وأفادت الهيئة الفديرالية ان اللجنة الوطنية للكاراتي- كوشيكي، تضم خمسة أعضاء وهم: فريد حبوش (رئيس اللجنة)، محمد صغير عمار (مكلف بالأمانة) ، سليمان تياشتين ( منسق تقني)، محمد وبير(منسق تحكيم) لمياء لوالي (عضوة).

وجدير ذكره، أن أعضاء اللجنة الجزائرية للكاراتي-كوشيكي، سيناقشون يوم السبت 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة، برنامج نشاطات الاختصاص لموسم 2019- 2020 ، بمشاركة رؤساء النوادي الرياضية ،هواة.

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الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي تعترف رسميا بأعضاء اللجنة الوطنية للكوشيكي
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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