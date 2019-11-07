الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي تعترف رسميا بأعضاء اللجنة الوطنية للكوشيكي

وتحتفظ الاتحادية الدولية للكاراتي- كوشيكي، بقائمة تضم أسماء أعضاء اللجنة الجزائرية للاختصاص القتالي-كوشيكي ، صادق عليها رئيسها ماسا ميتسو كوداكا هانشي (درجة 8)، حسبما أوردته الهيئة الفديرالية الجزائرية في صفحتها الرسمية على الانترنت.
وأفادت الهيئة الفديرالية ان اللجنة الوطنية للكاراتي- كوشيكي، تضم خمسة أعضاء وهم: فريد حبوش (رئيس اللجنة)، محمد صغير عمار (مكلف بالأمانة) ، سليمان تياشتين ( منسق تقني)، محمد وبير(منسق تحكيم) لمياء لوالي (عضوة).
وجدير ذكره، أن أعضاء اللجنة الجزائرية للكاراتي-كوشيكي، سيناقشون يوم السبت 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة، برنامج نشاطات الاختصاص لموسم 2019- 2020 ، بمشاركة رؤساء النوادي الرياضية ،هواة.