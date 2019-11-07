البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي بجيجل: تتويج المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بأغلب الميداليات

جيجل- حصدت المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل غالبية الميداليات في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي التي احتضنتها ذات المدرسة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وعادت المرتبة الأولى في رمي السرعة فردي للمساعد محمد كاشر من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل متبوعا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بكل من المساعد عز الدين مجدوبي و الرقيب أول رضوان تاكليلت من المدرسة العليا للقوات الخاصة للناحية العسكرية الرابعة.

في ذات الصنف (رمي السرعة فردي إنا توجت الملازم العامل سعاد رزوق من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بالمرتبة الأولى متبوعة بكل من الملازم العامل دنيا غربي و الرقيب أول لويزة العبداوي من نفس المدرسة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

من جهة أخرى عادت المرتبة الأولى في صنف رمي السرعة فرق ذكور للمدرسة العيا للقوات الخاصة للناحية العسكرية الرابعة متبوعة بالمرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بكل من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل و المدرسة العليا للعتاد للناحية العسكرية الأولى.

وفي ذات الصنف فرق إناث حلت المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل في المرتبة الأولى متبوعة بكل من المدرسة العليا للعتاد و المدرسة العليا للبحرية للناحية العسكرية الأولى في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

في صنف رمي الدقة فردي ذكور توج المساعد أول إسماعيل جامع من المدرسة العليا للعتاد ( الناحية العسكرية الأولى) بالمرتبة الأولى متبوعا بكل من محمد رضا زعبوب من المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطيران ( الناحية العسكرية الرابعة) في المرتبة الثانية والرقيب رضوان تاكليلت من المدرسة العليا للقوات الخاصة ( الناحية العسكرية الرابعة) في المركز الثالث.

نفس الصنف إناث توجت الملازم العامل دنيا غربي من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل (الناحية العسكرية الخامسة) بالمرتبة الأولى متبوعة بكل من المساعد أول فاطمة بوقردة من المدرسة العليا للعتاد (الناحية العسكرية الأولى) في المرتبة الثانية و الملازم العامل سعاد رزوق من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل في المرتبة الثالثة.

كما عادت المرتبة الأولى حسب الفرق في هذا الصنف ذكور للمدرسة العليا للقوات الخاصة و الثانية فقد لفريق المدرسة العليا للعتاد و الثالثة عادت لفريق المدرسة العليا لسلاح المدرعات ( الناحية العسكرية الخامسة).

وتوج فريق المدرسة التطبيقية لجند البحرية جيجل إناث بالمرتبة الاولى متبوعا بفريق المدرسة العليا للعتاد وفريق المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وخلال إشرافه على حفل تسليم الميداليات نوه العميد أحمد مرزوق قائد المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بـ " المستوى التنافسي الشديد و روح الانضباط العالية التي تحلى بها الأفراد المشاركون في هذه المنافسة الرياضية" حاثا الجميع " على الاستمرار والمحافظة على المستوى العالي الذي وصلوا إليه ".

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الوطنية للرمي بالمسدس الآلي التي احتضنتها المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل شارك فيها 19 فريقا من مختلف النواحي العسكرية.