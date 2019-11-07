بشار: سيطرة الناحية العسكرية الثالثة على منافسات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي

بشار- سيطر رياضيو الناحية العسكرية الثالثة على منافسات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي التي أسدل الستار على وقائعها مساء الأربعاء بالناحية العسكرية الثالثة (ن-ع-3 بشار).

" وأبدى الرياضيون أل 83 من بينهم 19 مشاركة الذين مثلوا مختلف النواحي العسكرية و قيادات القوات و الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي الذين خاضوا غمار هذه البطولة مستوى جيد في منافسات رماية الدقة ورماية السرعة "، حسبما أشير إليه.

ولدى إشرافه على اختتام هذه البطولة باسم قائد الناحية العسكرية الثالثة وتسليم الميداليات والكؤوس على الفائزين في الفرق والفردي ، اشاد نائب قائد ذات الناحية اللواء فضيل نصر الدين بالقدرات البدنية للمشاركين ، وكذا تنظيم هذه البطولة الوطنية العسكرية بإحدى المنشآت الرياضية التابعة لذات الناحية العسكرية .

أما النتائج الفنية فكانت كما يلي :

في الفردي "رجال " رماية الدقة

1- حمومان حسان ( القوات البرية -274 نقطة)

2- جدون طارق الفوج الأول المدرع للناحية العسكرية الخامسة (271 نقطة)

3- قاد العود عمار الفوج الأول المدرع للناحية العسكرية الخامسة (271 نقطة)

حسب الفرق رماية الدقة "رجال"

1-فريق الناحية العسكرية الثالثة (795 نقطة)

2-فريق الفوج الأول المدرع للناحية العسكرية الخامسة (782

نقطة)

3- فريق قيادة القوات البرية (778 نقطة)

في الفردي "سيدات" رماية الدقة

1- صلاح ياسمينة ( الناحية العسكرية الأولى بـ 168 نقطة)

2- بن عمور زهرة (الناحية العسكرية الثانية بـ 167 نقطة)

3- تيار وداد ( الناحية العسكرية الأولى بـ 160 نقطة)

حسب الفرق "سيدات" رماية الدقة

1- فريق الناحية العسكرية الأولى (479 نقطة)

2- فريق الناحية العسكرية الثانية (457 نقطة)

أما النتائج النهائية لهذه البطولة الوطنية العسكرية فكانت كما يلي بالنسبة

لرماية السرعة

في الفردي "رجال"

1-حمومان حسان ( قيادة القوات البرية -283 نقطة)

2-علقوب اسماعيل (الناحية العسكرية الخامسة -282 نقطة)

3- براديا سوفيان ( الفوج أل 40 مشاة ميكانيكية للناحية العسكرية الثالثة )

في الفردي "رجال"

1- فريق الناحية العسكرية الثالثة (822 نقطة)

2-فريق قيادة القوات البرية (809 نقطة)

3- فريق الناحية العسكرية الخامسة (790 نقطة)

في الفردي "سيدات" رماية السرعة

1-خليفة دليلة (الناحية العسكرية الأولى بـ 188 نقطة)

2- شافي حليمة (الناحية العسكرية الثالثة بـ181 نقطة)

3- رحماني فاطمة الزهرة (179 نقطة)

حسب الفرق "سيدات"

1 – فريق الناحية العسكرية الثالثة (543 نقطة)

2-فريق الناحية العسكرية الثانية (508 نقطة)

3- فريق الناحية العسكرية الأولى (455 نقطة) .